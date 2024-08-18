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iPhone 16 – в сети появились характеристики всей линейки новых смартфонов Apple

17:33, 18 августа 2024
Чего ждать от iPhone 16 от Apple.
iPhone 16 – в сети появились характеристики всей линейки новых смартфонов Apple
Источник фото: Hussam Abd / Unsplash
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Каждый год Apple представляет новые смартфоны и в этом году у iPhone 16 должно появиться множество новых функций и улучшений, которые порадуют пользователей.

О том, чего ждать от iPhone 16, сообщили на вебсайте MacRumors, специализирующемся на новостях, слухах и информации, связанной с продукцией Apple.

Вероятно, модели iPhone 16, которые должны выйти осенью 2024 года, будут иметь более быстрые чипы, большие размеры для линейки Pro, улучшенные камеры и, возможно, новую кнопку.

Что касается функций, то:

  • Большие размеры 6,3" и 6,9" для Pro
  • Новая кнопка «съемка»
  • Кнопка действия для всех моделей iPhone 16
  • Быстрый чип серии A
  • Вертикальные объективы для стандартных моделей
  • Wi-Fi 7

Ранее мы писали, что компания Google 14 августа представила линейку новых смартфонов Pixel с более глубокой интеграцией технологии искусственного интеллекта. Более раннее проведение мероприятия является попыткой Google не отставать от конкурентов по внедрению функций ИИ в свои потребительские продукты и опередить Apple с запланированным запуском нового iPhone в сентябре.

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