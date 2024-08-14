Практика судов
  1. В мире

Google представила новую линейку смартфонов Pixel с технологией ИИ

17:47, 14 августа 2024
Более раннее проведение мероприятия является попыткой Google не отставать от конкурентов по внедрению функций ИИ в свои потребительские продукты.
Google представила новую линейку смартфонов Pixel с технологией ИИ
Источник фото: REUTERS/Manuel Orbegozo
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google 14 августа представила линейку новых смартфонов Pixel с более глубокой интеграцией технологии искусственного интеллекта. Более раннее проведение мероприятия является попыткой Google не отставать от конкурентов по внедрению функций ИИ в свои потребительские продукты и опередить Apple с запланированным запуском нового iPhone в сентябре. Об этом пишет Reuters.

Обновления включают функцию, позволяющую пользователям искать информацию, хранящуюся в скриншотах.

Пользователи Android теперь также смогут использовать Gemini, чат-бот Google, как наложение поверх другого приложения, чтобы отвечать на вопросы или генерировать контент.

Сотрудники Google продемонстрировали несколько живых демонстраций новых функций Gemini, таких как функция голосового общения.

Pixel 9, базовая модель с 6,3-дюймовым дисплеем, будет продаваться по стартовой цене $799, что на $100 дороже предыдущей модели. По словам представителя компании, эта модель и 6,8-дюймовый Pixel 9 Pro XL начнут поставляться позже в августе. Pixel 9 Pro, поставляемый с дополнительными функциями, такими как улучшенная камера, и складной Pixel 9 Pro Fold поступят в продажу в сентябре.

Также Google анонсировала новые версии своих умных часов Pixel Watch 3 и беспроводных наушников Pixel Buds Pro 2.

Источник фото: REUTERS/Manuel Orbegozo

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Главный чиновник ЕС по соцсетям открытым письмом пригрозил Илону Маску санкциями за вредный контент, но не предупредил главу Еврокомиссии

Правоохранительные органы ЕС проводят расследование в отношении Х на предмет возможных нарушений, и ЕС не хочет, чтобы его считали потенциально вмешивающимся в президентские выборы в США, поэтому заявление еврокомиссара оказалось «не к месту».

Органы пробации будут посылать свои документы в суды в электронном виде и зарегистрируются в ЕСИТС

Утвержден Порядок электронного информационного взаимодействия между органами пробации и судами в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе.

ВККС исключила отдельные тестовые вопросы по административной специализации

Для судей, которым необходимо сдавать экзамен в рамках квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности или в связи с наложением дисциплинарного взыскания, исключили отдельные тестовые вопросы.

Штат Техас подал в суд на General Motors из-за отслеживания данных об автомобилях и манере вождения их владельцев

В иске утверждается, что собранные данные были использованы компаниями для присвоения оценок риска водителям, которые повлияли на их страховые ставки без их ведома.

В Украине смогут создавать временные специализированные изоляторы и обсерваторы с особым противоэпидемическим режимом

Обязательному размещению в специализированной больнице или госпитале подлежат больные особо опасными и опасными инфекционными болезнями и лица с симптомами указанных болезней.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео