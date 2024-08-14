Google представила новую линейку смартфонов Pixel с технологией ИИ

Более раннее проведение мероприятия является попыткой Google не отставать от конкурентов по внедрению функций ИИ в свои потребительские продукты.

Источник фото: REUTERS/Manuel Orbegozo

Компания Google 14 августа представила линейку новых смартфонов Pixel с более глубокой интеграцией технологии искусственного интеллекта. Более раннее проведение мероприятия является попыткой Google не отставать от конкурентов по внедрению функций ИИ в свои потребительские продукты и опередить Apple с запланированным запуском нового iPhone в сентябре. Об этом пишет Reuters.

Обновления включают функцию, позволяющую пользователям искать информацию, хранящуюся в скриншотах.

Пользователи Android теперь также смогут использовать Gemini, чат-бот Google, как наложение поверх другого приложения, чтобы отвечать на вопросы или генерировать контент.

Сотрудники Google продемонстрировали несколько живых демонстраций новых функций Gemini, таких как функция голосового общения.

Pixel 9, базовая модель с 6,3-дюймовым дисплеем, будет продаваться по стартовой цене $799, что на $100 дороже предыдущей модели. По словам представителя компании, эта модель и 6,8-дюймовый Pixel 9 Pro XL начнут поставляться позже в августе. Pixel 9 Pro, поставляемый с дополнительными функциями, такими как улучшенная камера, и складной Pixel 9 Pro Fold поступят в продажу в сентябре.

Также Google анонсировала новые версии своих умных часов Pixel Watch 3 и беспроводных наушников Pixel Buds Pro 2.

Источник фото: REUTERS/Manuel Orbegozo

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.