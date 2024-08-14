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Мужчина обратился в апелляционный суд, чтобы добиться наказания для племянника, который его нецензурно оскорблял и угрожал: чем все закончилось

17:29, 14 августа 2024
Суд первой инстанции закрыл дело за отсутствием состава правонарушения, но потерпевший обжаловал, заявляя, что племянник постоянно угрожает и ведет себя агрессивно.
Мужчина обратился в апелляционный суд, чтобы добиться наказания для племянника, который его нецензурно оскорблял и угрожал: чем все закончилось
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Хмельницкий апелляционный суд отменил постановление местного суда о закрытии производства по делу о домашнем насилии. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В Хмельницком местный житель пришел в кафе, где работает его родной дядя, и перед посетителями кричал, нецензурно обижал его и угрожал ему физической расправой.

Полицейские составили в отношении молодого человека протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 173-2 КУоАП (домашнее насилие).

Судья Хмельницкого горрайонного суда, который рассматривал дело, пришел к выводу, что в действиях молодого человека нет состава этого админправонарушения, зато есть продолжительный конфликт между родственниками без признаков домашнего насилия. Поэтому закрыл производство по делу за отсутствием события и состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 173-2 КУоАП.

Потерпевший обжаловал постановление в апелляционный суд: просил его отменить, признать племянника виновным в домашнем насилии и наложить на него взыскание – 10 суток административного ареста. По словам мужчины, тот не впервые ведет себя агрессивно, похитил его собаку, избивал деда (отца потерпевшего). Считает, что бранью и угрозами племянник хочет его запугать и мстит за то, что он обращается в полицию.

Во время рассмотрения дела в апелляционном суде молодой человек объяснил, что в тот вечер пошел к дяде на работу, чтобы выяснить, зачем он написал заявление в полицию о похищении собаки, ведь похищения не было. Признал, что нецензурно высказывался, чем мог унизить честь и достоинство родственника, однако заверил, что не совершал домашнего насилия.

Судья ХАС отметила, что по нормам законодательства, домашнее насилие, охватываемое диспозицией части 1 статьи 173-2 КУоАП, есть тогда, когда любые действия физического, психологического или экономического характера влекут за собой возможность нанесения вреда физическому или психическому здоровью потерпевшего.

Особенности домашнего насилия: наличие паттерна (повторяющиеся во времени инциденты множественных видов насилия); системное основание; полная власть и контроль над пострадавшим; насильственные действия в отношениях между близкими людьми.

Судья обратила внимание, что в материалах дела есть постановление о признании племянника апеллянта виновным в домашнем насилии в отношении дедушки и решения о выдаче ограничительного предписания, которым ему было запрещено приближаться к деду и дяде меньше, чем на 300 м.

Апелляционный суд пришел к выводу о систематичности и множественности со стороны молодого человека актов домашнего насилия, в частности, относительно своего дедушки.

«Тем самым подтверждаются соответствующие доводы апелляционной жалобы потерпевшего и его показания в ходе апелляционного рассмотрения, что племянник, который 10.06.2024 высказывал в его адрес словесные оскорбления, угрозы, унижал и запугивал его, поскольку именно потерпевший обращается в полицию по поводу , что свидетельствует о направленности действий [обидчика] на ограничение волеизъявления потерпевшего», – констатировал суд.

По мнению апелляционного суда, видеозапись с камеры наблюдения в кафе, на котором зафиксировано агрессивное нападающее поведение племянника в отношении дяди, в совокупности с протоколом об административном правонарушении и другими материалами по этому делу является достаточной для вывода о совершении им домашнего насилия – умышленного характера угрозы, оскорбления, запугивание за то, что его дядя обратился в полицию), в результате чего мог быть причинен вред психическому здоровью потерпевшего.

По результатам апелляционного пересмотра дела ХАС частично удовлетворил апелляционную жалобу потерпевшего: отменил постановление местного суда и постановил новое – признал племянника апеллянта виновным в домашнем насилии и наложил на него взыскание в виде 340 гривен штрафа.

С постановлением апелляционного суда по делу №686/17195/24 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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