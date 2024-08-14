Чоловік звернувся до апеляційного суду, щоб добитися покарання для племінника, який його нецензурно ображав та погрожував: чим все закінчилося

Суд першої інстанції закрив справу за відсутністю складу правопорушення, але потерпілий оскаржив, заявляючи, що племінник постійно погрожує та поводиться агресивно.

Хмельницький апеляційний суд скасував постанову місцевого суду щодо закриття провадження у справі про домашнє насильство. Про це повідомляє пресслужба суду.

У Хмельницькому місцевий мешканець прийшов до кафе, де працює його рідний дядько, і перед відвідувачами кричав, нецензурно ображав його та погрожував йому фізичною розправою.

Поліцейські склали щодо молодика протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 КУпАП (домашнє насильство).

Суддя Хмельницького міськрайонного суду, який розглядав справу, дійшов висновку, що у діях молодого чоловіка немає складу цього адмінправопорушення, натомість є тривалий конфлікт між родичами без ознак домашнього насильства. Тому закрив провадження у справі за відсутністю події і складу правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 КУпАП.

Потерпілий оскаржив постанову до апеляційного суду: просив її скасувати, визнати племінника винним у домашньому насильстві й накласти на нього стягнення – 10 діб адміністративного арешту. За словами чоловіка, той не вперше поводиться агресивно, викрав його собаку, бив діда (батька потерпілого). Уважає, що лайкою і погрозами племінник хоче його залякати й мститься за те, що він звертається до поліції.

Під час розгляду справи в апеляційному суді молодий чоловік пояснив, що того вечора пішов до дядька на роботу, аби з’ясувати, навіщо він написав заяву до поліції про викрадення собаки, адже викрадення не було. Визнав, що нецензурно висловлювався, чим міг принизити честь і гідність родича, проте запевнив, що не вчиняв домашнього насильства.

Суддя ХАС зазначила, що за нормами законодавства, домашнє насильство, яке охоплюється диспозицією частини 1 статті 173-2 КУпАП, є тоді, коли будь-які діяння фізичного, психологічного чи економічного характеру тягнуть за собою можливість настання шкоди фізичному або психічному здоров`ю потерпілого.

Особливості домашнього насильства: наявність патерну (повторювані в часі інциденти множинних видів насильства); системна основа; повна влада та контроль над постраждалою особою; насильницькі дії у відносинах між близькими людьми.

Суддя звернула увагу, що в матеріалах справи є постанова про визнання племінника апелянта винним у домашньому насильстві щодо дідуся та рішення про видачу обмежувального припису, яким йому було заборонено наближатися до діда та дядька менше, ніж на 300 м.

Відтак апеляційний суд дійшов висновку щодо систематичності та множинності з боку молодика актів домашнього насильства, зокрема щодо свого дідуся.

«Тим самим підтверджуються відповідні доводи апеляційної скарги потерпілого та його покази в ході апеляційного розгляду, що племінник, який 10.06.2024 висловлював на його адресу словесні образи, погрози, принижував та залякував його, оскільки саме потерпілий звертається до поліції з приводу вчинення його незаконних дій, що свідчить про направленість дій [кривдника] на обмеження волевиявлення потерпілого», – констатував суд.

На думку апеляційного суду, відеозапис з камери спостереження у кафе, на якому зафіксована агресивна нападницька поведінка племінника щодо дядька, у сукупності з протоколом про адміністративне правопорушення та іншими матеріалами у цій справі є достатнім для висновку про вчинення ним домашнього насильства – умисних діянь психологічного характеру (погрози, образи, залякування за те, що його дядько звернувся до поліції), унаслідок чого могла бути завдана шкода психічному здоров`ю потерпілого.

За результатами апеляційного перегляду справи ХАС частково задовольнив апеляційну скаргу потерпілого: скасував постанову місцевого суду та постановив нову – визнав племінника апелянта винним в домашньому насильстві й наклав на нього стягнення у виді 340 гривень штрафу.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/17195/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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