Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чоловік звернувся до апеляційного суду, щоб добитися покарання для племінника, який його нецензурно ображав та погрожував: чим все закінчилося

17:29, 14 серпня 2024
Суд першої інстанції закрив справу за відсутністю складу правопорушення, але потерпілий оскаржив, заявляючи, що племінник постійно погрожує та поводиться агресивно.
Чоловік звернувся до апеляційного суду, щоб добитися покарання для племінника, який його нецензурно ображав та погрожував: чим все закінчилося
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд скасував постанову місцевого суду щодо закриття провадження у справі про домашнє насильство. Про це повідомляє пресслужба суду. 

У Хмельницькому місцевий мешканець прийшов до кафе, де працює його рідний дядько, і перед відвідувачами кричав, нецензурно ображав його та погрожував йому фізичною розправою.

Поліцейські склали щодо молодика протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 КУпАП (домашнє насильство).

Суддя Хмельницького міськрайонного суду, який розглядав справу, дійшов висновку, що у діях молодого чоловіка немає складу цього адмінправопорушення, натомість є тривалий конфлікт між родичами без ознак домашнього насильства. Тому закрив провадження у справі за відсутністю події і складу правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 173-2 КУпАП.

Потерпілий оскаржив постанову до апеляційного суду: просив її скасувати, визнати племінника винним у домашньому насильстві й накласти на нього стягнення – 10 діб адміністративного арешту. За словами чоловіка, той не вперше поводиться агресивно, викрав його собаку, бив діда (батька потерпілого). Уважає, що лайкою і погрозами племінник хоче його залякати й мститься за те, що він звертається до поліції.

Під час розгляду справи в апеляційному суді молодий чоловік пояснив, що того вечора пішов до дядька на роботу, аби з’ясувати, навіщо він написав заяву до поліції про викрадення собаки, адже викрадення не було. Визнав, що нецензурно висловлювався, чим міг принизити честь і гідність родича, проте запевнив, що не вчиняв домашнього насильства.

Суддя ХАС зазначила, що за нормами законодавства, домашнє насильство, яке охоплюється диспозицією частини 1 статті 173-2 КУпАП, є тоді, коли будь-які діяння фізичного, психологічного чи економічного характеру тягнуть за собою можливість настання шкоди фізичному або психічному здоров`ю потерпілого.

Особливості домашнього насильства: наявність патерну (повторювані в часі інциденти множинних видів насильства); системна основа; повна влада та контроль над постраждалою особою; насильницькі дії у відносинах між близькими людьми.

Суддя звернула увагу, що в матеріалах справи є постанова про визнання племінника апелянта винним у домашньому насильстві щодо дідуся та рішення про видачу обмежувального припису, яким йому було заборонено наближатися до діда та дядька менше, ніж на 300 м.

Відтак апеляційний суд дійшов висновку щодо систематичності та множинності з боку молодика актів домашнього насильства, зокрема щодо свого дідуся.

«Тим самим підтверджуються відповідні доводи апеляційної скарги потерпілого та його покази в ході апеляційного розгляду, що племінник, який 10.06.2024 висловлював на його адресу словесні образи, погрози, принижував та залякував його, оскільки саме потерпілий звертається до поліції з приводу вчинення його незаконних дій, що свідчить про направленість дій [кривдника] на обмеження волевиявлення потерпілого», – констатував суд.

На думку апеляційного суду, відеозапис з камери спостереження у кафе, на якому зафіксована агресивна нападницька поведінка племінника щодо дядька, у сукупності з протоколом про адміністративне правопорушення та іншими матеріалами у цій справі є достатнім для висновку про вчинення ним домашнього насильства – умисних діянь психологічного характеру (погрози, образи, залякування за те, що його дядько звернувся до поліції), унаслідок чого могла бути завдана шкода психічному здоров`ю потерпілого.

За результатами апеляційного перегляду справи ХАС частково задовольнив апеляційну скаргу потерпілого: скасував постанову місцевого суду та постановив нову – визнав племінника апелянта винним в домашньому насильстві й наклав на нього стягнення у виді 340 гривень штрафу.

З постановою апеляційного суду у справі № 686/17195/24 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Органи пробації будуть надсилати свої документи в суди в електронному вигляді та зареєструються в ЄСІТС

Затверджено Порядок електронної інформаційної взаємодії між органами з питань пробації та судами в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі.

ВККС виключила окремі тестові питання з адміністративної спеціалізації

Для суддів, яким необхідно складати іспит у межах кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді або у зв’язку з накладенням дисциплінарного стягнення виключили окремі тестові питання.

Штат Техас подав до суду на General Motors через відстеження даних про автомобілі та манеру водіння їх власників

У позові стверджується, що зібрані дані були використані компаніями для визначення оцінок ризику водіям, які вплинули на їх страхові ставки без їх відома.

В Україні зможуть створювати тимчасові спеціалізовані ізолятори та обсерватори з особливим протиепідемічним режимом

Обов’язковому розміщенню в спеціалізованій лікарні чи шпиталі підлягають хворі на особливо небезпечні та небезпечні інфекційні хвороби та особи із симптомами зазначених хвороб.

Конфіскацію необґрунтованих активів пропонують застосовувати не лише до посадовців-корупціонерів, але й на випадки «іншого незаконного походження активів»

Правовий режим конфіскації необґрунтованих активів пропонують застосовувати не тільки стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, але і щодо випадків іншого незаконного походження активів, зокрема одержаних від вчинення інших правопорушень.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео