Мінюст США розглядає можливість розділу Alphabet після того, як суд визнав Google монополістом у сфері онлайн-пошуку

У випадку схвалення плану компанія може втратити OS Android, браузер Chrome та рекламну платформу AdWords.

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Міністерство юстиції США розглядає розділ Alphabet після того, як суд визнав, що підрозділ Google монополізував онлайн-пошук і рекламу. Про це пише Bloomberg з посиланням на осіб, знайомих з цим питанням.

Якщо Міністерство юстиції просуне свій план поділу, найімовірнішими одиницями для продажу стануть операційна система Android та веб-браузер Chrome від Google, повідомили джерела. Посадовці також розглядають можливість примусового продажу AdWords, платформи, яку компанія використовує для продажу текстової реклами.

Менш суворі варіанти включають примус Google до обміну великим обсягом даних з конкурентами та заходи щодо запобігання отриманню нею несправедливої ​​переваги в продуктах ШІ, заявили джерела.

Також уряд, швидше за все, вимагатиме заборони на той тип ексклюзивних контрактів, які були у центрі його справи проти Google.

Дискусії в Міністерстві юстиції активізувалися після рішення судді про те, що Google незаконно монополізувала ринки онлайн-пошуку та пошукової текстової реклами. Google заявила, що подасть апеляцію на це рішення, але суддя Аміт Мехта наказав обом сторонам розпочати підготовку до другої фази справи, яка передбачатиме пропозиції уряду щодо відновлення конкуренції, включаючи можливий запит про розділ.

Юристи Міністерства юстиції у своїх обговореннях висловили стурбованість тим, що домінування компанії у пошуку дає їй переваги у розробці технологій штучного інтелекту, повідомляють джерела.

Як раніше передавала «Судово-юридична газета», суд у США визнав Google монополістом серед пошукових систем.

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