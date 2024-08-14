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Посадовці Пенсійного фонду разом з лікарями будуть перевіряти обґрунтованість листків непрацездатності

14:05, 14 серпня 2024
Верховна Рада розгляне законопроект про перевірку обґрунтованості листків непрацездатності і видачу їх у паперовій формі на час воєнного стану.
Посадовці Пенсійного фонду разом з лікарями будуть перевіряти обґрунтованість листків непрацездатності
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В Україні посилять процедуру перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Перевірка обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності буде проводитися посадовими особами органів Пенсійного фонду із залученням уповноважених лікарів в разі необхідності перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Про це йдеться в законопроекті Кабміну 11418, який 13 серпня рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики.

Законопроектом пропонується:

  • ввести до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування поняття «уповноважений лікар» як особу, уповноважену на проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності;
  • визначити осіб, уповноважених на проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, зокрема це посадові особи органів Пенсійного фонду України із залученням уповноважених лікарів в разі необхідності перевірки медичних висновків про тимчасову непрацездатність;
  • передбачити відповідальність лікарів за формування необґрунтованих медичних висновків про тимчасову непрацездатність, на підставі яких створюється листок непрацездатності
  • ввести на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення або скасування видачу листка непрацездатності в паперовій формі, який є підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, а також вагітності та пологах.

Отже, саме листки непрацездатності у паперовій формі будуть підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах.

У разі видачі листка непрацездатності у паперовій формі для особи, яка працює за сумісництвом, за трудовим договором (контрактом) одночасно із провадженням підприємницької чи іншої діяльності, підставою для призначення допомоги є копія листка непрацездатності у паперовій формі, засвідчена підписом керівника і печаткою (за наявності) за основним місцем роботи. Для застрахованих осіб, які одночасно провадять підприємницьку та іншу діяльність і не працюють на умовах трудового договору (контракту), копію паперового листка непрацездатності засвідчує заклад охорони здоров’я, який його видає.

В свою чергу, Пенсійний фонд вважає, що проект потребує уточнення у частині доповнення переліку лікарів, які несуть відповідальність за створення необґрунтованого медичного висновку про тимчасову непрацездатність, лікарями, які працюють у фізичних осіб – підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

Слід зазначити, що на сьогодні відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» листки непрацездатності формуються програмними засобами електронного реєстру листків непрацездатності. Порядком видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності, затвердженим наказом МОЗ від 17.06.2021 року 1234, визначено механізми видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності.

Проте наказом МОЗ №1066 в окремих випадках передбачено можливість видачі листків непрацездатності в паперовому вигляді.

Автор: Наталя Мамченко 

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