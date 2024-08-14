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Чиновники Пенсионного фонда вместе с врачами будут проверять обоснованность листков нетрудоспособности

14:05, 14 августа 2024
Верховная Рада рассмотрит законопроект о проверке обоснованности листков нетрудоспособности и выдаче их в бумажной форме на время военного положения.
Чиновники Пенсионного фонда вместе с врачами будут проверять обоснованность листков нетрудоспособности
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В Украине ужесточат процедуру проверки медицинских выводов о временной нетрудоспособности. Проверка обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности будет проводиться должностными лицами органов Пенсионного фонда с привлечением уполномоченных врачей при необходимости проверки медицинских выводов о временной нетрудоспособности. Об этом говорится в законопроекте Кабмина 11418, который 13 августа рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады Украины по социальной политике.

Законопроектом предлагается:

  • ввести в Закон «Об общеобязательном государственном социальном страховании понятие «уполномоченный врач» как лицо, уполномоченное на проведение проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности;
  • определить лиц, уполномоченных на проведение проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, в частности должностные лица органов Пенсионного фонда Украины с привлечением уполномоченных врачей в случае необходимости проверки медицинских выводов о временной нетрудоспособности;
  • предусмотреть ответственность врачей за формирование необоснованных медицинских выводов о временной нетрудоспособности, на основании которых создается листок нетрудоспособности
  • ввести на период действия военного положения и в течение трех месяцев со дня его прекращения или отмены выдачу листка нетрудоспособности в бумажной форме, который является основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, а также беременности и родов.

Следовательно, именно листки нетрудоспособности в бумажной форме будут основанием для назначения пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам.

В случае выдачи листка нетрудоспособности в бумажной форме для лица, работающего по совместительству, по трудовому договору (контракту) одновременно с осуществлением предпринимательской или иной деятельности, основанием для назначения помощи является копия листка нетрудоспособности в бумажной форме, заверенная подписью руководителя и печатью (при наличии ) по основному месту работы. Для застрахованных лиц, одновременно осуществляющих предпринимательскую и другую деятельность и не работающих на условиях трудового договора (контракта), копию бумажного листка нетрудоспособности удостоверяет выдающее его учреждение здравоохранения.

В свою очередь, Пенсионный фонд считает, что проект требует уточнения в части дополнения перечня врачей, несущих ответственность за создание необоснованного медицинского заключения о временной нетрудоспособности, врачами, работающими у физических лиц – предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность по медицинской практике.

Следует отметить, что на сегодняшний день в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном социальном страховании» листки нетрудоспособности формируются программными средствами электронного реестра листков нетрудоспособности. Порядком выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности, утвержденным приказом Минздрава от 17.06.2021 №1234, определены механизмы выдачи (формирования) листков нетрудоспособности в Электронном реестре листков нетрудоспособности.

Однако приказом Минздрава №1066 в редких случаях предусмотрена возможность выдачи листков нетрудоспособности в бумажном виде.

Автор: Наталя Мамченко 

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