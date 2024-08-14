Украинец, которого Германия собиралась арестовать за подрыв «Северного потока», покинул Польшу, — СМИ

Как сообщается, мужчина проживал в Польше и, вероятно, был предупрежден об аресте.

Украинец, которого Германия собиралась арестовать в Польше за причастность к подрыбу газопровода "Северный поток", покинул польскую территорию. Об этом пишет ЕП.

Как сообщается, Генеральный прокурор Германии Йенс Роммель собирался арестовать находившегося в Польше подозреваемого по имени Владимир. Однако, судя по всему, ему удалось избежать ареста и скрыться.

Представители правоохранительных органов предполагают, что он мог получить информацию о возможном аресте.

Немецкая сторона утверждает, что Варшава якобы продемонстрировала минимальный интерес к расследованию подрыва газопровода, проходящего между рф и Германией.

Польские чиновники публично подвергали сомнению версии, которые вели в Польшу.

Ранее несколько немецких медиа сообщили, что еще в начале июня генеральный прокурор Йенс Роммель выдал первый ордер на арест главного подозреваемого в подрыве украинского инструктора по дайвингу Владимира.

Федеральная прокуратура Германии не дает комментариев по поводу информации СМИ о выдаче ордера на арест подозреваемого.

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