Минобороны получило почти 25 млн гривен от переработки драгоценных металлов из уничтоженной техники

До конца года планируется получить еще не менее 18 млн грн.

За семь месяцев 2024 года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн грн. До конца года планируется получить еще не менее 18 млн грн. Об этом сообщил начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль.

Как отмечается, на площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники и в определенных воинских частях ВСУ накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.

Так, в составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Его переработка осуществляется Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия.

Средства от реализации драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет, тогда как оставшиеся 20% и 50% соответственно остаются на специальном фонде Минобороны и используются для обеспечения потребностей ВСУ.

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