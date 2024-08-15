Практика судов
  1. В Украине

Минобороны получило почти 25 млн гривен от переработки драгоценных металлов из уничтоженной техники

11:17, 15 августа 2024
До конца года планируется получить еще не менее 18 млн грн.
Минобороны получило почти 25 млн гривен от переработки драгоценных металлов из уничтоженной техники
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За семь месяцев 2024 года Минобороны получило от переработки драгоценных металлов 24,7 млн грн. До конца года планируется получить еще не менее 18 млн грн. Об этом сообщил начальник Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества полковник Олег Коваль.

Как отмечается, на площадках уничтоженной в ходе боевых действий военной техники и в определенных воинских частях ВСУ накоплено 1000 тонн металлолома с содержанием драгоценных металлов.

Так, в составе металлолома обнаружено 100 кг золота, 1900 кг серебра и 25 кг платины. Его переработка осуществляется Минобороны только через специализированные частные перерабатывающие предприятия.

Средства от реализации драгоценных металлов распределяются в соответствии с нормативами НБУ: 80% для золота и платиновых металлов и 50% для серебра направляются в государственный бюджет, тогда как оставшиеся 20% и 50% соответственно остаются на специальном фонде Минобороны и используются для обеспечения потребностей ВСУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ГМС ответили, работает ли автоматическая проверка военно-учетных данных мужчин, желающих получить паспортные документы за границей

В Миграционной службе объяснили, могут ли паспортные сервисы за границей проверить действительность военно-учетного документа в автоматическом порядке путем взаимодействия между реестрами.

Кабмин внес изменения в ряд актов по реагированию на чрезвычайные ситуации

В частности, уточнены полномочия органов и предприятий по распределению задач в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Верховный Суд объяснил, по каким признакам можно отграничить злоупотребление служебным положением от других нарушений, допущенных при исполнении полномочий

Злоупотребление властью или служебным положением признается преступлением при наличии трех признаков в их совокупности – Верховный Суд.

В работе XX съезда судей примут участие 277 делегатов: что известно

До 5 сентября судейское самоуправление должно определиться со списком делегатов.

Минобороны поддержало проект об отсрочке от мобилизации для мужчин, у которых на войне погиб неполнородный брат

Комитет по нацбезопасности в скором времени рассмотрит законопроект о запрете мобилизовать второго сына у матери, если он брат погибшего, но от другого отца.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео