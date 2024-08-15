Міноборони отримало майже 25 млн гривень від переробки дорогоцінних металів зі знищеної техніки

До кінця року планується отримати ще не менше 18 млн грн.

За сім місяців 2024 року Міноборони отримало від переробки дорогоцінних металів 24,7 млн грн. До кінця року планується отримати ще не менше 18 млн грн. Про це повідомив начальник Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна полковник Олег Коваль.

Як зазначається, на майданчиках знищеної в ході бойових дій військової техніки та у визначених військових частинах ЗСУ накопичено 1000 тонн металобрухту з вмістом дорогоцінних металів.

Так, у складі металобрухту виявлено 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини. Його переробка здійснюється Міноборони лише через спеціалізовані приватні переробні підприємства.

Кошти від реалізації дорогоцінних металів розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% для золота та платинових металів і 50% для срібла спрямовуються до державного бюджету, тоді як решта 20% та 50% відповідно залишаються на спеціальному фонді Міноборони та використовуються для забезпечення потреб ЗСУ.

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