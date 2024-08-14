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Зеленський: ЗСУ просунулися у Курській області ще на 1-2 км, у полон взяли понад 100 російських військових

13:41, 14 серпня 2024
Володимир Зеленський розповів про операцію в Курській області.
Зеленський: ЗСУ просунулися у Курській області ще на 1-2 км, у полон взяли понад 100 російських військових
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Президент Володимир Зеленський після доповіді Головкома Олександра Сирського повідомив, що Збройні Сили України просунулися у Курській області ще на 1-2 км. У полон наші бійці взяли ще понад 100 російських військових.

«Ранкова доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх основних напрямках, особливо Торецькому та Покровському, а також щодо операції в Курській області. На жодну секунду не забуваємо про наш схід. Доручив Головкому підсилити напрямок із пакетів, що постачаються зараз партнерами», - сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, у Курській області ЗСУ просуваються далі.

«Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Я вдячний усім причетним. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат», - заявив Президент.

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