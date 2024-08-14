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Агентство Fitch знизило кредитний рейтинг України до рівня «обмежений дефолт» через реструктуризацію боргу

13:53, 14 серпня 2024
Fitch знизило кредитний рейтинг України до рівня «обмежений дефолт» після завершення пільгового періоду виплат за єврооблігаціями.
Агентство Fitch знизило кредитний рейтинг України до рівня «обмежений дефолт» через реструктуризацію боргу
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Рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг України до рівня «обмежений дефолт» після того, як закінчився пільговий період для виплати за єврооблігаціями, що мають термін погашення у 2026 році. Про це повідомляє Reuters.

Це рішення було прийняте на фоні нового закону, що дозволяє Україні призупинити виплати за зовнішнім боргом до 1 жовтня у зв’язку з наслідками війни з росією. У рамках цього закону Україна ініціювала процес отримання згоди від власників облігацій на реструктуризацію 20 мільярдів доларів міжнародних боргових зобов’язань.

Україна, яка продовжує вести активну боротьбу на фінансовому фронті під час війни, намагається відновити доступ до міжнародних ринків капіталу. Незважаючи на зниження рейтингу, Fitch зберегло рейтинг внутрішньої валюти України на рівні «CCC-», що свідчить про те, що цей вид боргу, ймовірно, не буде включений у реструктуризацію зовнішніх боргових зобов’язань.

Подібний крок зробило і рейтингове агентство S&P Global, яке знизило рейтинг України до «вибіркового дефолту» 2 серпня, вказуючи на схожі фінансові ризики. Fitch, як правило, не надає прогнозів для країн з рейтингом нижче «CCC+», що підкреслює серйозність нинішнього фінансового становища України.

Нагадаємо, Верховна Рада на фоні розмов про дефолт прийняла закон про право призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року. Володимир Зеленський підписав закон про право Кабміну призупинити виплати за зовнішніми боргами. Кабмін тимчасово зупинив платежі за деякими боргами України, пов’язаними із сплатою відсотків за облігаціями зовнішніх держпозик.

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