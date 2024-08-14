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Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «ограниченный дефолт» из-за реструктуризации долга

13:53, 14 августа 2024
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «ограниченный дефолт» после завершения льготного периода выплат по еврооблигациям.
Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «ограниченный дефолт» из-за реструктуризации долга
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Рейтинговое агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до уровня «ограниченный дефолт» после того, как закончился льготный период для выплаты по еврооблигациям, имеющим срок погашения в 2026 году. Об этом сообщает Reuters.

Это решение было принято на фоне нового закона, позволяющего Украине приостановить выплаты по внешнему долгу до 1 октября в связи с последствиями войны с россией. В рамках этого закона Украина инициировала процесс получения согласия от держателей облигаций на реструктуризацию 20 миллиардов долларов международных долговых обязательств.

Украина, которая продолжает вести активную борьбу на финансовом фронте во время войны, пытается восстановить доступ к международным рынкам капитала. Несмотря на понижение рейтинга, Fitch сохранило рейтинг внутренней валюты Украины на уровне «CCC-», что свидетельствует о том, что этот вид долга, вероятно, не будет включен в реструктуризацию внешних долговых обязательств.

Подобный шаг сделало и рейтинговое агентство S&P Global, которое понизило рейтинг Украины до «выборочного дефолта» 2 августа, указывая на схожие финансовые риски. Fitch, как правило, не предоставляет прогнозов для стран с рейтингом ниже «CCC+», что подчеркивает серьезность нынешнего финансового положения Украины.

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