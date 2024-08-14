В Украине стартует новая программа государственной поддержки для аграриев, которые используют мелиорированные земли

Государство будет компенсировать аграриям до 50% расходов на мелиоративные работы.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины объявило о начале новой программы бюджетной помощи для сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые занимаются мелиорацией земель, а также для организаций водопользователей. Эта инициатива является частью более широкой стратегии государственной поддержки аграрного сектора, особенно в условиях военного положения. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Украинские аграрии играют важную роль не только в обеспечении продовольственной безопасности страны, но и в стабильности мировых рынков. Учитывая это, государство активно поддерживает их, предоставляя финансовую помощь для развития и совершенствования аграрной инфраструктуры, в частности в сфере мелиорации.

Согласно условиям программы:

- Сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получить компенсацию до 50% стоимости работ по реконструкции или строительству новых мелиоративных систем. Дотация составит до 26 500 гривен на гектар обрабатываемых угодий, на которых осуществляется гидротехническая мелиорация. Эта поддержка будет предоставлена за мелиоративные системы, введенные в эксплуатацию в период с 1 ноября 2023 года до 31 октября 2024 года.

- Организации водопользователей получат компенсацию до 50% расходов на восстановление, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт насосных станций, которые также были введены в эксплуатацию в указанный период.

Прием заявок на участие в программе начнется 15 августа 2024 года и продлится до 31 октября 2024 года. Заявки будут приниматься через Государственный аграрный реестр.

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