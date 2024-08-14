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НАБУ объявило подозрение главе АМКУ Павлу Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн

13:21, 14 августа 2024
Павел Кириленко подозревается в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации.
НАБУ объявило подозрение главе АМКУ Павлу Кириленко в незаконном обогащении на 56 млн грн
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НАБУ и САП объявили подозрение в незаконном обогащении на 56,2 млн грн и декларировании недостоверной информации руководителю Антимонопольного комитета Павлу Кириленко. Об этом сообщает УП.

По данным следствия, в 2020–2023 подозреваемый, занимая должность руководителя облгосадминистрации, приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав имущество на родственников своей жены.

Как отмечает НАБУ, в подозрении идет речь о:

  • 7 квартирах в Киеве и Ужгороде общей площадью 688,5 кв. м;
  • доме под Киевом площадью более 220 кв. м;
  • 2 гаражных боксах;
  • 6 паркоместах;
  • 3 нежилых помещениях общей площадью более 190 кв. м;
  • автомобиле ВМW Х3.

В то же время, как указывает НАБУ в сообщении, разница между стоимостью указанного имущества и наличными средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 56,2 млн. грн. Кроме того, подозреваемый не указал приобретенное имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.

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