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НАБУ оголосило підозру голові АМКУ Павлу Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн

13:21, 14 серпня 2024
Павла Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
НАБУ оголосило підозру голові АМКУ Павлу Кириленку в незаконному збагаченні на 56 млн грн
Фото: НАБУ
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НАБУ і САП оголосили підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації керівнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку. Про це повідомляє УП. 

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Як зазначає НАБУ, у підозрі йде мова про:

  • 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м; 
  • будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;
  • 2 гаражних бокси;
  • 6 паркомісць;
  • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;
  • автомобіль ВМW Х3. 

Водночас, як вказує НАБУ у повідомленні, різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн. Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

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