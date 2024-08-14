Практика судів
  1. В Україні

В Україні запрацював Єдиний веб-портал вакансій у сфері охорони здоров’я

13:17, 14 серпня 2024
Українські медзаклади зобов’язані користуватися новим порталом для оголошення вакансій.
В Україні запрацював Єдиний веб-портал вакансій у сфері охорони здоров’я
Джерело фото: Mind.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні почав функціонувати Єдиний веб-портал вакантних посад у закладах охорони здоров’я, що став обов’язковим інструментом для добору кадрів у державних та комунальних медичних установах. Цей портал стане ключовим майданчиком для розміщення оголошень про вакансії, проведення конкурсів на посади керівників, а також для пошуку роботи в сфері охорони здоров’я. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Вимога користування порталом поширюється на всі державні та комунальні заклади, але не стосується приватних медичних закладів, установ Міністерства внутрішніх справ, Міноборони, військових формувань та спеціальних правоохоронних органів.

  • Функціонал веб-порталу дозволяє:
  • Розміщувати оголошення про вакансії.
  • Шукати роботу та подавати заяви на відкриті позиції.
  • Оприлюднювати результати конкурсів на посади.

Для використання порталу, керівники медзакладів та уповноважені особи, члени конкурсних комісій повинні пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, створивши особистий кабінет. Зареєструватися на порталі можуть також кандидати на посади. Користування порталом є безкоштовним.

Заклади охорони здоров’я зобов’язані подавати інформацію про нові або вивільнені вакансії на портал протягом 10 робочих днів.

  • Єдиний веб-портал має на меті цифровізувати процес пошуку вакансій у сфері охорони здоров’я, що дозволить:
  • Підвищити зручність і доступність працевлаштування.
  • Зменшити час і зусилля, необхідні для пошуку роботи.
  • Збільшити контроль якості та прозорості кадрового підбору.
  • Знизити дефіцит кадрів у сфері охорони здоров’я.
  • Оптимізувати процес визначення кадрових потреб і формування державного замовлення на підготовку спеціалістів.
  • Зменшити корупційні ризики на етапі працевлаштування та в трудових відносинах.

Веб-портал доступний за посиланням.

Адміністратором порталу є державне підприємство «Електронне здоров’я», яке забезпечує технічну підтримку та консультує користувачів. У разі виникнення питань користувачі можуть звертатися за адресою: [email protected]. Інструкції для користувачів були надіслані керівникам відповідних органів та закладів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Президента оголосили конкурс одразу на три посади суддів Конституційного Суду

Кандидати на посади суддів КСУ можуть подати документи з 14 серпня по 12 вересня.

Податкова служба почне автоматично отримувати дані про стан банківських рахунків громадян за кордоном

Державна податкова служба України отримає дані про стан рахунків резидентів України від податкових органів інших держав наприкінці вересня 2024 року.

Верховна Рада повертається до розгляду законопроекту щодо засекречування судових справ про мобілізацію у Реєстрі

Зараз Реєстр судових рішень представляє собою звалище документів, тому «натиснути кнопку» і одним помахом закрити саме чутливі для нацбезпеки рішення не вдасться, у звʼязку з чим виникає питання, чи не «загубляться» таким чином й інші судові справі, які оборони і безпеки безпосередньо не стосуються.

Чи повинні чоловіки призовного віку, які є особами з інвалідністю, носити з собою військово-обліковий документ, оновлювати дані та проходити ВЛК – розʼяснення Міноборони

Чи передбачено законодавством повторний медичний огляд для осіб з інвалідністю, яка різниця між статусами непридатний та особа з інвалідністю – на ці та інші питання «Судово-юридичній газеті» відповіли у Міністерстві оборони.

Міноборони заборонило встановлювати додаткові вимоги до рапортів, як-то розмір полів, відступів, шрифтів чи колір чорнила

Також не може стати підставою для нерозгляду рапорту наявність у ньому граматичних, синтаксичних чи інших помилок.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео