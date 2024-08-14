В Україні запрацював Єдиний веб-портал вакансій у сфері охорони здоров’я

Українські медзаклади зобов’язані користуватися новим порталом для оголошення вакансій.

Джерело фото: Mind.ua

В Україні почав функціонувати Єдиний веб-портал вакантних посад у закладах охорони здоров’я, що став обов’язковим інструментом для добору кадрів у державних та комунальних медичних установах. Цей портал стане ключовим майданчиком для розміщення оголошень про вакансії, проведення конкурсів на посади керівників, а також для пошуку роботи в сфері охорони здоров’я. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України.

Вимога користування порталом поширюється на всі державні та комунальні заклади, але не стосується приватних медичних закладів, установ Міністерства внутрішніх справ, Міноборони, військових формувань та спеціальних правоохоронних органів.

Функціонал веб-порталу дозволяє:

Розміщувати оголошення про вакансії.

Шукати роботу та подавати заяви на відкриті позиції.

Оприлюднювати результати конкурсів на посади.

Для використання порталу, керівники медзакладів та уповноважені особи, члени конкурсних комісій повинні пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, створивши особистий кабінет. Зареєструватися на порталі можуть також кандидати на посади. Користування порталом є безкоштовним.

Заклади охорони здоров’я зобов’язані подавати інформацію про нові або вивільнені вакансії на портал протягом 10 робочих днів.

Єдиний веб-портал має на меті цифровізувати процес пошуку вакансій у сфері охорони здоров’я, що дозволить:

Підвищити зручність і доступність працевлаштування.

Зменшити час і зусилля, необхідні для пошуку роботи.

Збільшити контроль якості та прозорості кадрового підбору.

Знизити дефіцит кадрів у сфері охорони здоров’я.

Оптимізувати процес визначення кадрових потреб і формування державного замовлення на підготовку спеціалістів.

Зменшити корупційні ризики на етапі працевлаштування та в трудових відносинах.

Веб-портал доступний за посиланням.

Адміністратором порталу є державне підприємство «Електронне здоров’я», яке забезпечує технічну підтримку та консультує користувачів. У разі виникнення питань користувачі можуть звертатися за адресою: [email protected]. Інструкції для користувачів були надіслані керівникам відповідних органів та закладів.

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