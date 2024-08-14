В Украине заработал Единый веб-портал вакансий в сфере здравоохранения

Украинские медучреждения обязаны пользоваться новым порталом для объявления вакансий.

Источник фото: Mind.ua

В Украине начал функционировать Единый веб-портал вакантных должностей в учреждениях здравоохранения, который стал обязательным инструментом для отбора кадров в государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Этот портал станет ключевой площадкой для размещения объявлений о вакансиях, проведения конкурсов на должности руководителей, а также для поиска работы в сфере здравоохранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Требование пользования порталом распространяется на все государственные и коммунальные учреждения, но не касается частных медицинских учреждений, учреждений Министерства внутренних дел, Минобороны, военных формирований и специальных правоохранительных органов.

Функционал веб-портала позволяет:

Размещать объявления о вакансиях.

Искать работу и подавать заявления на открытые позиции.

Обнародовать результаты конкурсов на должности.

Для использования портала, руководители медучреждений и уполномоченные лица, члены конкурсных комиссий должны пройти электронную идентификацию и аутентификацию, создав личный кабинет. Зарегистрироваться на портале могут также кандидаты на должности. Пользование порталом является бесплатным.

Учреждения здравоохранения обязаны подавать информацию о новых или высвобожденных вакансиях на портал в течение 10 рабочих дней.

Единый веб-портал имеет целью цифровизировать процесс поиска вакансий в сфере здравоохранения, что позволит:

Повысить удобство и доступность трудоустройства.

Уменьшить время и усилия, необходимые для поиска работы.

Увеличить контроль качества и прозрачности кадрового подбора.

Снизить дефицит кадров в сфере здравоохранения.

Оптимизировать процесс определения кадровых потребностей и формирования государственного заказа на подготовку специалистов.

Уменьшить коррупционные риски на этапе трудоустройства и в трудовых отношениях.

Веб-портал доступен по ссылке.

Администратором портала является государственное предприятие «Электронное здоровье», которое обеспечивает техническую поддержку и консультирует пользователей. В случае возникновения вопросов пользователи могут обращаться по адресу: [email protected]. Инструкции для пользователей были направлены руководителям соответствующих органов и учреждений.

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