В Украине заработал Единый веб-портал вакансий в сфере здравоохранения

В Украине начал функционировать Единый веб-портал вакантных должностей в учреждениях здравоохранения, который стал обязательным инструментом для отбора кадров в государственных и коммунальных медицинских учреждениях. Этот портал станет ключевой площадкой для размещения объявлений о вакансиях, проведения конкурсов на должности руководителей, а также для поиска работы в сфере здравоохранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.
Требование пользования порталом распространяется на все государственные и коммунальные учреждения, но не касается частных медицинских учреждений, учреждений Министерства внутренних дел, Минобороны, военных формирований и специальных правоохранительных органов.
Для использования портала, руководители медучреждений и уполномоченные лица, члены конкурсных комиссий должны пройти электронную идентификацию и аутентификацию, создав личный кабинет. Зарегистрироваться на портале могут также кандидаты на должности. Пользование порталом является бесплатным.
Учреждения здравоохранения обязаны подавать информацию о новых или высвобожденных вакансиях на портал в течение 10 рабочих дней.
Веб-портал доступен по ссылке.
Администратором портала является государственное предприятие «Электронное здоровье», которое обеспечивает техническую поддержку и консультирует пользователей. В случае возникновения вопросов пользователи могут обращаться по адресу: [email protected]. Инструкции для пользователей были направлены руководителям соответствующих органов и учреждений.
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