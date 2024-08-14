Международный обмен финансовой информацией: в Комитете соцполитики сообщили, как это повлияет на беженцев

Украинцы за границей должны отчитываться о полученной финансовой помощи, сообщил первый заместитель председателя Комитета соцполитики Михаил Цымбалюк.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Украина присоединится к международной системе обмена финансовой информацией. Осенью состоится первый обмен информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS.

С 30 сентября Украина начнет получать соответствующую информацию о счетах от налоговых органов других стран по отношению к резидентам Украины.

Замглавы парламентского комитета по вопросам соцполитики Михаил Цымбалюк отметил, что Украина выполнила требования международных партнеров по обмену финансовой информацией.

До сентября украинцы за границей должны отчитываться о полученной финансовой помощи. Непредставление информации может влечь за собой штрафы.

По его словам, украинские беженцы за границей могут столкнуться с определенными проблемами, но это "будет зависеть от каждой страны и от местных властей, где находятся украинцы и получают помощь".

Цымбалюк отметил, что пенсионеров это почти не коснется, потому что у них небольшие пенсионные выплаты. С проблемами финансовых проверок могут столкнуться женщины с детьми, которые получают алименты, но скрывают это за границей.

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