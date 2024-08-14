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Бразилия планирует возвести самый высокий жилой небоскреб в мире высотой 544 метра

21:47, 14 августа 2024
Triumph Tower в Бразилии станет новым самым высоким небоскребом в мире, превзойдя рекорд на 72 метра.
Бразилия планирует возвести самый высокий жилой небоскреб в мире высотой 544 метра
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Город Балнеариу-Камбориу в Бразилии получил одобрение на строительство жилого небоскреба высотой более 500 метров, который станет новым архитектурным рекордсменом. Об этом сообщает Dezeen.

Проект, известный как Triumph Tower, будет включать 100 этажей и достигнет высоты 544 метра, что превысит нынешнего рекордсмена на 72 метра. Здание будет возведено на побережье Атлантического океана на участке площадью 15 гектаров и станет доминантой в архитектурном ландшафте Балнеариу-Камбориу, где уже расположены семь из десяти самых высоких зданий Бразилии.

Архитектор Грег Буске, автор проекта, сообщил, что Triumph Tower будет содержать 233 квартиры и более 600 парковочных мест. Небоскреб также будет оснащен современной инфраструктурой для комфортного проживания.

Сегодня лидером среди высотных зданий в Бразилии является комплекс Yachthouse by Pininfarina высотой 294 метра, состоящий из двух башен. В мировом масштабе этот комплекс занимает 257-258 места. Triumph Tower планируется не только как самое высокое здание в Бразилии, но и как одно из десятки самых высоких в мире.

В мире рекордсменом среди жилых небоскребов является Central Park Tower в Нью-Йорке, высотой 472 метра, введенный в эксплуатацию в 2020 году.

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