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В Раде поддержали законопроект о создании Единого реестра для азартных игр и лотерей

12:59, 14 августа 2024
Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде принять новый законопроект о публичных электронных реестрах.
В Раде поддержали законопроект о создании Единого реестра для азартных игр и лотерей
Источник фото: FinAP
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Комитет по вопросам цифровой трансформации рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу правительственный законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере азартных игр и лотерей, а также на интеграцию этих отраслей в единую информационную среду Украины, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Речь идет о проекте Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования функционирования публичных электронных реестров в сфере организации и проведения азартных игр и в лотерейной сфере» (рег. № 11398 от 10.07.2024).

Главная цель документа - оптимизация существующих реестров и приведение их в соответствие с требованиями Закона Украины «О публичных электронных реестрах».

Основные положения законопроекта:

  • Внесение изменений в Законы Украины «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О государственных лотереях в Украине», что обеспечит соответствие этим актам части второй статьи 26 Закона Украины «О публичных электронных реестрах».
  • Объединение существующих реестров в сфере азартных игр, включая реестры организаторов азартных игр в казино, в сети Интернет и букмекерской деятельности, в один Единый реестр в сфере организации и проведения азартных игр. Этот реестр будет содержать информацию об организаторах, игорных заведениях, оборудовании и сайтах.
  • Объединение Единого реестра государственных лотерей и лицензионного реестра в лотерейной сфере в Единый реестр в лотерейной сфере, что предоставит полную информацию об операторах и государственных лотереях.
  • Внедрение возможности подачи заявлений и получения результатов через Единый государственный вебпортал электронных услуг.
  • Приведение законов «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» и «О государственных лотереях в Украине» в соответствие с Законом Украины «Об электронных коммуникациях».

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект в первом чтении, а также в целом с необходимыми технико-юридическими дополнениями.

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