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У Президента объявили конкурс сразу на три должности судей Конституционного Суда

12:47, 14 августа 2024
Кандидаты на должности судей КСУ могут подать документы с 14 августа по 12 сентября.
У Президента объявили конкурс сразу на три должности судей Конституционного Суда
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Конкурсная комиссия для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда в отношении лиц, назначаемых Президентом, 13 августа 2024 года объявила о начале нового конкурсного отбора. 

В этот раз у Президента планируют заполнить сразу три должности судей КСУ по президентской квоте. 

Документы для участия в конкурсном отборе можно подать в течение 30 дней – с 14 августа по 12 сентября 2024 года (до 24:00). 

Документы подаются исключительно в бумажной форме. 

Судьей Конституционного Суда может быть гражданин Украины, который:

  • владеет государственным языком 
  • на день назначения достиг сорока лет
  • имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет 
  • обладает высокими моральными качествами 
  • является юристом с признанным уровнем компетентности. 

Напомним, что сейчас вакантна одна должность судьи КСУ по квоте Президента – в мае предельного 70-летнего возраста для пребывания в должности судьи КСУ достиг судья Сергей Головатый

Однако в январе 2025 года завершается девятилетний срок пребывания в должностях еще у двух судей КСУ по квоте Президента – Владимира Мойсика и Виктора Колесника

Вместе с тем, следует отметить, что последний конкурс на должность судьи КСУ по квоте Президента, проводившийся в июле, фактически провалился из-за отсутствия достаточного количества претендентов на должность судьи КСУ, соответствующих высоким стандартам добропорядочности. 

Таким образом, не исключено, что сложности также возникнут и с заполнением теперь уже трех вакантных должностей судей КСУ по квоте Президента.

Автор: Вячеслав Хрипун

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