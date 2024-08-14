У Президента объявили конкурс сразу на три должности судей Конституционного Суда

Кандидаты на должности судей КСУ могут подать документы с 14 августа по 12 сентября.

Конкурсная комиссия для проведения конкурсного отбора кандидатур на должность судьи Конституционного Суда в отношении лиц, назначаемых Президентом, 13 августа 2024 года объявила о начале нового конкурсного отбора.

В этот раз у Президента планируют заполнить сразу три должности судей КСУ по президентской квоте.

Документы для участия в конкурсном отборе можно подать в течение 30 дней – с 14 августа по 12 сентября 2024 года (до 24:00).

Документы подаются исключительно в бумажной форме.

Судьей Конституционного Суда может быть гражданин Украины, который:

владеет государственным языком

на день назначения достиг сорока лет

имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет

обладает высокими моральными качествами

является юристом с признанным уровнем компетентности.

Напомним, что сейчас вакантна одна должность судьи КСУ по квоте Президента – в мае предельного 70-летнего возраста для пребывания в должности судьи КСУ достиг судья Сергей Головатый.

Однако в январе 2025 года завершается девятилетний срок пребывания в должностях еще у двух судей КСУ по квоте Президента – Владимира Мойсика и Виктора Колесника.

Вместе с тем, следует отметить, что последний конкурс на должность судьи КСУ по квоте Президента, проводившийся в июле, фактически провалился из-за отсутствия достаточного количества претендентов на должность судьи КСУ, соответствующих высоким стандартам добропорядочности.

Таким образом, не исключено, что сложности также возникнут и с заполнением теперь уже трех вакантных должностей судей КСУ по квоте Президента.

Автор: Вячеслав Хрипун

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