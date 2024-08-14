У Президента оголосили конкурс одразу на три посади суддів Конституційного Суду

Конкурсна комісія для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду стосовно осіб, яких призначає Президент, 13 серпня 2024 року оголосила про початок нового конкурсного відбору.
На цей раз у Президента планують заповнити одразу три посади суддів КСУ по президентській квоті.
Документи для участі у конкурсному відборі можна подати впродовж 30 днів – з 14 серпня до 12 вересня 2024 року (до 24:00).
Документи подаються виключно у паперовій формі.
Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який:
Нагадаємо, що наразі вакантною є одна посада судді КСУ по квоті Президента – у травні граничного 70-річного віку для перебування на посаді судді КСУ досяг суддя Сергій Головатий.
Однак у січні 2025 року завершується дев’ятирічний строк перебування на посадах ще у двох суддів КСУ по квоті Президента – Володимира Мойсика та Віктора Колісника.
Разом з тим, слід зазначити, що останній конкурс на посаду судді КСУ по квоті Президента, який проводився у липні, фактично провалився через відсутність достатньої кількості претендентів на посаду судді КСУ, які б відповідали високим стандартам доброчесності.
Відтак, не виключено, що складнощі також виникнуть і з заповненням тепер вже трьох вакантних посад суддів КСУ по квоті Президента.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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