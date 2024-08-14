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У Президента оголосили конкурс одразу на три посади суддів Конституційного Суду

12:47, 14 серпня 2024
Кандидати на посади суддів КСУ можуть подати документи з 14 серпня по 12 вересня.
У Президента оголосили конкурс одразу на три посади суддів Конституційного Суду
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Конкурсна комісія для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду стосовно осіб, яких призначає Президент, 13 серпня 2024 року оголосила про початок нового конкурсного відбору.

На цей раз у Президента планують заповнити одразу три посади суддів КСУ по президентській квоті.

Документи для участі у конкурсному відборі можна подати впродовж 30 днів – з 14 серпня до 12 вересня 2024 року (до 24:00).

Документи подаються виключно у паперовій формі.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який:

  • володіє державною мовою 
  • на день призначення досяг сорока років 
  • має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років 
  • має високі моральні якості
  • є правником із визнаним рівнем компетентності. 

Нагадаємо, що наразі вакантною є одна посада судді КСУ по квоті Президента – у травні граничного 70-річного віку для перебування на посаді судді КСУ досяг суддя Сергій Головатий

Однак у січні 2025 року завершується дев’ятирічний строк перебування на посадах ще у двох суддів КСУ по квоті Президента – Володимира Мойсика та Віктора Колісника.

Разом з тим, слід зазначити, що останній конкурс на посаду судді КСУ по квоті Президента, який проводився у липні, фактично провалився через відсутність достатньої кількості претендентів на посаду судді КСУ, які б відповідали високим стандартам доброчесності.

Відтак, не виключено, що складнощі також виникнуть і з заповненням тепер вже трьох вакантних посад суддів КСУ по квоті Президента.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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