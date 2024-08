Податкова служба почне автоматично отримувати дані про стан банківських рахунків громадян за кордоном

Державна податкова служба України отримає дані про стан рахунків резидентів України від податкових органів інших держав наприкінці вересня 2024 року.

Восени 2024 року відбудеться перший обмін інформацією про фінансові рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS.

Так, з 30 вересня 2024 року Україна почне отримувати відповідну інформацію про рахунки від податкових органів інших країн щодо резидентів України. Для цього не потрібен буде окремий запит, а повідомляти власника рахунку не потрібно.

Таким чином, Державна податкова служба України отримає інформацію про стан банківських рахунків громадян України за кордоном.

Як раніше повідомляв Мінфін, 26 червня 2024 року Державна податкова служба отримала схвалений глобальним форумом ОЕСР звіт щодо зрілості системи управління інформаційною безпекою в Україні та обмін інформацією для податкових цілей.

Таким чином, Україна стане рівноправним партнером у міжнародній системі автоматичного обміну інформацією, що об’єднує 115 країн, у тому числі всіх держав —членів ЄС.

В свою чергу, як повідомляв голова Комітету ВР з питань податковоїполітики Данило Гетманцев, Україна готова на технічному і законодавчому рівні до підключення систем CRS/CbC.

«Це означає що у ДПС найближчим часом зʼявиться інформація про стан банківських рахунків резидентів України за кордоном, а також цілий ряд фінансової інформації про учасників міжнародних груп компаній в розрізі іноземних юрисдикцій щодо сплати податків, обсягів доходів, видів діяльності, чисельності працюючих та багато іншого» - зазначав він.

Крім того, за словами Гетманцева, отримання від партнерів інформації та її систематизований аналіз дозволить підвищити ефективність контролю за декларуванням активів та доходів, які підлягатимуть оподаткуванню, та посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Також раніше ДПС оприлюднила Перелік підзвітних юрисдикцій з якими Україна обмінюватиметься інформацією про підзвітні фінансові рахунки для цілей Багатосторонньої угоди CRS. Першою граничною датою обміну для України буде до 30 вересня 2024 року – щодо інформації про підзвітні рахунки за звітний період з 1 липня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Надалі автоматичний обмін інформацією здійснюватиметься на щорічній основі. Звітний період, за загальним правилом, це календарний рік, який передує року обміну інформацією.

Додамо, що Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information або Загальний стандарт звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (Загальний стандарт звітності CRS) — це міжнародний стандарт, що вимагає від країн, які його імплементують, здійснювати збір інформації від фінансових установ про фінансові рахунки власників рахунків та щорічно на автоматичній основі обмінюватись такою інформацією з юрисдикціями-партнерами з обміну в рамках Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS).

Нагадаємо, у квітні 2023 року Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон (законопроект №8131) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки щодо виявлення активів, які не були задекларовані платниками податків.

Автор: Наталя Мамченко

