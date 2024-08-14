Налоговая служба начнет автоматически получать данные о состоянии банковских счетов граждан за границей

Государственная налоговая служба Украины получит данные о состоянии счетов резидентов Украины от налоговых органов других государств в конце сентября 2024 года.

Осенью 2024 года состоится первый обмен информацией о финансовых счетах в соответствии с Общим стандартом отчетности CRS.

Так, с 30 сентября 2024 Украина начнет получать соответствующую информацию о счетах от налоговых органов других стран относительно резидентов Украины. Для этого не требуется отдельный запрос, а сообщать владельцу счета не нужно.

Таким образом, Государственная налоговая служба Украины получит информацию о состоянии банковских счетов украинских граждан за границей.

Как ранее сообщал Минфин, 26 июня 2024 года Государственная налоговая служба получила одобренный глобальным форумом ОЭСР отчет о зрелости системы управления информационной безопасностью в Украине и обмен информацией для налоговых целей.

Таким образом, Украина станет равноправным партнером в международной системе автоматического обмена информацией, объединяющей 115 стран, в том числе всех государств-членов ЕС.

В свою очередь, как сообщал председатель Комитета ВР по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, Украина готова на техническом и законодательном уровне к подключению систем CRS/CbC.

«Это означает, что в ГНС в ближайшее время появится информация о состоянии банковских счетов резидентов Украины за рубежом, а также целый ряд финансовой информации об участниках международных групп компаний в разрезе иностранных юрисдикций по уплате налогов, объемов доходов, видов деятельности, численности работающих и многое другое» – отмечал он.

Кроме того, по словам Гетманцева, получение от партнеров информации и ее систематизированный анализ позволит повысить эффективность контроля за декларированием подлежащих налогообложению активов и доходов и усилить борьбу с уклонением от уплаты налогов.

Также ранее ДПС обнародовала Список подотчетных юрисдикций с которыми Украина будет обмениваться информацией о подотчетных финансовых счетах для целей Многостороннего соглашения CRS. Первой предельной датой обмена для Украины будет до 30 сентября 2024 - относительно информации о подотчетных счетах за отчетный период с 1 июля 2023 по 31 декабря 2023.

В дальнейшем автоматический обмен информацией будет производиться на ежегодной основе. Отчетный период, по общему правилу, это календарный год, предшествующий году обмена информацией.

Добавим, что Common Standard on Reporting and Due Diligence for Financial Account Information или Общий стандарт отчетности и надлежащей проверки информации о финансовых счетах (Общий стандарт отчетности CRS) — это международный стандарт, требующий от имплементирующих его стран осуществлять сбор информации от финансовых учреждений о финансовых счетах владельцев счетов и ежегодно на автоматической основе обмениваться такой информацией с юрисдикциями-партнерами по обмену в рамках Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (MCAA CRS).

Напомним, в апреле 2023 года Владимир Зеленский подписал принятый парламентом закон (законопроект №8131) о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно имплементации международного стандарта автоматического обмена информацией о финансовых счетах по выявлению активов, которые не были задекларированы налогоплательщиками.

Автор: Наталья Мамченко

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