Комитет поддержал изменения в законопроекты о гуманитарной помощи и процедурах выдачи листков нетрудоспособности

Комитет по вопросам социальной политики рекомендовал Парламенту принять за основу законопроект по урегулированию вопросов с листками нетрудоспособности.

Во время заседания Комитета по вопросам социальной политики и прав ветеранов был рассмотрен ряд ключевых законопроектов.

Первый вопрос касался проекта Закона Украины «О внесении изменений в статью 15 Закона Украины «О гуманитарной помощи»» (регистр. № 11155-1). Законопроект предусматривает расширение перечня лиц, которые могут получать гуманитарную помощь в условиях военного положения и на протяжении 12 месяцев после его прекращения или отмены.

Законопроектом под регистр. № 11155-1, в частности, предлагается установить, что в период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены:

получателями и/или приобретателями гуманитарной помощи для обеспечения предоставления потребителям коммунальных услуг могут быть субъекты хозяйствования независимо от формы собственности, которые предоставляют коммунальные услуги и являются операторами объектов критической инфраструктуры, требующих неотложного восстановления функционирования и/или обеспечения стабильного предоставления потребителям коммунальных услуг;

получатель гуманитарной помощи для обеспечения предоставления потребителям коммунальных услуг предоставляет ее непосредственно приобретателям по согласованию с центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере благоустройства населенных пунктов, жилищно-коммунального хозяйства, управления бытовыми отходами.

Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде Украины принять этот законопроект во втором чтении и в целом, с необходимой технико-юридической проработкой.

Вторым рассмотренным документом стал правительственный проект Закона Украины о внесении изменений в Закон «Об общеобязательном государственном социальном страховании» (регистр. № 11418). Законопроект предлагает внести изменения в процедуры выдачи, продления и проверок обоснованности листков нетрудоспособности.

В частности, законопроект предусматривает внесение изменений и дополнений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании», которыми предлагается следующее:

проверку медицинских заключений о временной нетрудоспособности имеют право осуществлять должностные лица органов Пенсионного фонда Украины исключительно с привлечением уполномоченных врачей, которые обязательно должны быть включены в перечень врачей, уполномоченных на проведение проверок обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности, утвержденного правлением Пенсионного фонда Украины;

уточняются некоторые аспекты процедуры обжалования решений о признании необоснованными медицинских заключений о временной нетрудоспособности;

устанавливается временное нормативно-правовое регулирование (на период действия военного положения и в пределах трех месяцев в случае его отмены или прекращения), по которому определяется порядок выдачи листка нетрудоспособности в бумажной форме, основания его оформления, особенности обращения и использования и т. п.

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять этот законопроект за основу.

В конце заседания были утверждены план работы Комитета и предложения в повестку дня двенадцатой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.