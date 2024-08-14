Комітет підтримав зміни до законопроктів про гуманітарну допомогу та процедур видачі листків непрацездатності

Комітет з питань соціальної політики рекомендував Парламенту прийняти за основу законопроект щодо врегулювання питань з листками непрацездатності.

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Під час засідання Комітету з питань соціальної політики та прав ветеранів було розглянуто ряд ключових законопроектів.

Перше питання стосувалося проекту Закону України «Про внесення змін до статті 15 Закону України «Про гуманітарну допомогу»» (реєстр. № 11155-1). Законопроект передбачає розширення переліку осіб, які можуть отримувати гуманітарну допомогу в умовах воєнного стану і протягом 12 місяців після його припинення чи скасування.

Законопроектом за реєстр. № 11155-1, зокрема, пропонується встановити, що в період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування:

отримувачами та/або набувачами гуманітарної допомоги для забезпечення надання споживачам комунальних послуг можуть бути суб’єкти господарювання незалежно від форми власності, які надають комунальні послуги та є операторами об’єктів критичної інфраструктури, що потребують невідкладного відновлення функціонування та/або забезпечення стабільного надання споживачам комунальних послуг;

отримувач гуманітарної допомоги для забезпечення надання споживачам комунальних послуг надає її безпосередньо набувачам за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, управління побутовими відходами.

Комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект у другому читанні та в цілому, з необхідним техніко-юридичним опрацюванням.

Другим розглянутим документом став урядовий проект Закону України про внесення змін до Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (реєстр. № 11418). Законопроект пропонує внести зміни до процедур видачі, продовження та перевірок обґрунтованості листків непрацездатності.

Зокрема, законопроект передбачає внесення змін та доповнень до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», якими пропонується таке:

перевірку медичних висновків про тимчасову непрацездатність мають право здійснювати посадові особи органів Пенсійного фонду України виключно із залученням уповноважених лікарів, які обов’язково повинні бути включені до переліку лікарів, уповноважених на проведення перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, затвердженого правлінням Пенсійного фонду України;

уточняються деякі аспекти процедури оскарження рішень про визнання необґрунтованими медичних висновків про тимчасову непрацездатність;

встановлюється тимчасове нормативно-правове регулювання (на період дії воєнного стану та у межах трьох місяців у разі його скасування або припинення), за яким визначається порядок видачі листка непрацездатності у паперовій формі, підстави його оформлення, особливості обігу та використання тощо.

Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти цей законопроект за основу.

Наприкінці засідання були затверджені план роботи Комітету та пропозиції до порядку денного дванадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

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