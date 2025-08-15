В Україні викрили схему з «нульовим розмитненням» Ferrari Roma для громадянина РФ

Підозрюваний — колишній тимчасово виконуючий обов’язки директора державного оборонного підприємства та діючий адвокат.

Слідчі Нацполіції повідомили про підозру колишньому в.о. директора оборонного підприємства та діючому адвокату, якого підозрюють у допомозі громадянину Росії отримати у користування спорткар Ferrari Roma 2020 року вартістю близько $221 тис., ввезений під час дії пільгового порядку. Про це повідомили в Національної поліції України.

Авто завезли та зареєстрували в Україні на підставну особу, після чого вивезли до ЄС і передали росіянину.

Окрім цього, адвокат, за даними НАЗК, задекларував недостовірні відомості на понад 17,4 млн грн, не вказавши Ferrari та завищивши вартість корпоративних прав. Йому інкримінують декларування неправдивої інформації в особливо великих розмірах, що карається до двох років ув’язнення та забороною обіймати певні посади.

Автомобіль Ferrari Roma 2020 року випуску став найдорожчим автомобілем, ввезеним в Україну під час дії пільгового порядку «нульового розмитнення». Його вартість становила близько $221 тис. Автомобіль завезли в Україну у травні 2022 року, а вже за тиждень вивезли до однієї з країн ЄС та передали у фактичне користування громадянину Росії.

