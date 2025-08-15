Практика судов
  1. В Украине

В Украине раскрыли схему с «нулевым растаможиванием» Ferrari Roma для гражданина РФ

13:02, 15 августа 2025
Подозреваемый — бывший временно исполняющий обязанности директора государственного оборонного предприятия и действующий адвокат.
В Украине раскрыли схему с «нулевым растаможиванием» Ferrari Roma для гражданина РФ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении бывшему врио директора оборонного предприятия и действующему адвокату, которого подозревают в помощи гражданину России получить в пользование спорткар Ferrari Roma 2020 года стоимостью около $221 тыс., ввезенный во время действия льготного порядка. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Авто завезли и зарегистрировали в Украине на подставное лицо, после чего вывезли в ЕС и передали россиянину.

Кроме того, адвокат, по данным НАПК, задекларировал недостоверные сведения на более чем 17,4 млн грн, не указав Ferrari и завысив стоимость корпоративных прав. Ему инкриминируют декларирование недостоверной информации в особо крупных размерах, что карается до двух лет лишения свободы и запретом занимать определенные должности.

Автомобиль Ferrari Roma 2020 года выпуска стал самым дорогим автомобилем, ввезенным в Украину во время действия льготного порядка «нулевого растаможивания». Его стоимость составила около $221 тыс. Автомобиль завезли в Украину в мае 2022 года, а уже через неделю вывезли в одну из стран ЕС и передали в фактическое пользование гражданину России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Национальная полиция адвокат НАПК подозреваемый автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Руслан Кравченко заявил о разоблачении судей Марьинского райсуда Донецкой области на изготовлении решений для уклонения от мобилизации

«Выдавали готовые копии «судебных» решений, которые позволяли уклоняться от мобилизации: Генпрокурор Руслан Кравченко заявил о разоблачении «подделки судебных решений и торговле правосудием» в Марьинском райсуде Донецкой области.

Галина Третьякова выступила против принудительного выселения из жилья без решения суда

По словам Третьяковой, комитет учел ее правки к законопроекту о запрете выселения из жилья без решения суда, однако на данный момент финальная редакция ко второму чтению не опубликована.

Верховная Рада планирует определить особые условия привлечения к боевым задачам и перемещения в другую местность для супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет

Предлагается установить, что к выполнению боевых задач исключительно по собственному согласию привлекается военнослужащий, который самостоятельно воспитывает ребенка по решению суда, а также один из супругов-военнослужащих с ребенком до 14 лет — при определенных условиях.

Суд сможет освободить опекуна от его полномочий по заявлению признанного недееспособным лица — законопроект

Комитет рекомендовал принять за основу законопроект, которым предлагается разрешить суду освободить опекуна от его полномочий по заявлению лица, признанного недееспособным.

Лица, зачисленные в вуз сверх лицензированного объема, не приобретают статус соискателей высшего образования и не могут получить справку ЕДЭБО для отсрочки – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что лица, которые зачислены сверх лицензированного объема, не могут считаться получившими статус соискателей высшего образования, и не пользуются правом на получение справки ЕДЭБО, которая необходима для оформления отсрочки от мобилизации.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Горбалінський
    Володимир Горбалінський
    голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду