В Украине раскрыли схему с «нулевым растаможиванием» Ferrari Roma для гражданина РФ

Подозреваемый — бывший временно исполняющий обязанности директора государственного оборонного предприятия и действующий адвокат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении бывшему врио директора оборонного предприятия и действующему адвокату, которого подозревают в помощи гражданину России получить в пользование спорткар Ferrari Roma 2020 года стоимостью около $221 тыс., ввезенный во время действия льготного порядка. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Авто завезли и зарегистрировали в Украине на подставное лицо, после чего вывезли в ЕС и передали россиянину.

Кроме того, адвокат, по данным НАПК, задекларировал недостоверные сведения на более чем 17,4 млн грн, не указав Ferrari и завысив стоимость корпоративных прав. Ему инкриминируют декларирование недостоверной информации в особо крупных размерах, что карается до двух лет лишения свободы и запретом занимать определенные должности.

Автомобиль Ferrari Roma 2020 года выпуска стал самым дорогим автомобилем, ввезенным в Украину во время действия льготного порядка «нулевого растаможивания». Его стоимость составила около $221 тыс. Автомобиль завезли в Украину в мае 2022 года, а уже через неделю вывезли в одну из стран ЕС и передали в фактическое пользование гражданину России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.