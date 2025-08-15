Оприлюднили графік проведення співбесід з кандидатами на посади членів ВРП по квоті Президента

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Етична рада визначила 16 переможців конкурсу на дві вакантні посади членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.
Згодом оприлюднили графік проведення співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя. Співбесіди проходитимуть з 21 по 28 серпня.
21 серпня
ГЕТЬМАН Наталія Олексіївна - з 10.00 до 11.00
ЄРМОЛЕНКО Володимир Михайлович - з 11.00 до 12.00
ЖИТНИЙ Олександр Олександрович - з 12.15 до 13.15
ЖУК Андрій Володимирович - з 13.15 до 14.15
22 серпня
КІЦЕЛЮК Василь Мирославович - з 10.00 до 11.00
КОЗЛОВ Андрій Георгійович - з 11.00 до 12.00
МАХІНЧУК Віталій Миколайович - з 12.15 до 13.15
НАЗАРОВ Іван Володимирович - з 13.15 до 14.15
27 серпня
ОСТАПЕНКО Ольга Валентинівна - з 10.00 до 11.00
САВІНОВА Наталія Андріївна - з 11.00 до 12.00
САВ’ЮК Максим Ігорович - з 12.15 до 13.15
СЕНИК Валентина Григорівна - з 13.15 до 14.15
28 серпня
СОКОЛОВА Вікторія Вячеславівна - з 10.00 до 11.00
СРЄБРАНЕЦЬ Світлана Олександрівна - з 11.00 до 12.00
ФЕДОРАК Леся Миколаївна - з 12.15 до 13.15
ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович - з 13.15 до 14.15.
Співбесіди проводитимуться відповідно до Порядку проведення співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням конкурсної комісії від 14 серпня 2025 року
Співбесіда проводиться з тими кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.
3.1. вступна частина – до 5 хв. (оголошення форми проведення співбесіди, зазначення кількості присутніх членів конкурсної комісії, заявлення відводів/ самовідводів (у разі наявності), представлення кандидата);
3.2. самопрезентація кандидата – до 10 хв.;
3.3. запитання до кандидата щодо:
а) мотивації кандидата брати участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя;
б) розуміння завдань, структури і повноважень Вищої ради правосуддя як органу суддівського врядування загалом та члена Вищої ради правосуддя зокрема;
в) законодавства України, пов’язаного з діяльністю Вищої ради правосуддя;
г) візії діяльності Вищої ради правосуддя та пропозицій щодо вдосконалення її роботи;
3.4. заключна промова кандидата - до 5 хв.
1) мотивація кандидата;
2) професійний досвід кандидата у сфері права;
3) знання законодавства України, пов’язаного з діяльністю Вищої ради правосуддя;
4) знання та розуміння завдань, структури і повноважень Вищої ради правосуддя як органу та окремого члена Вищої ради правосуддя.
Прізвища кандидатів у такому списку розміщуються в алфавітному порядку.
Конкурсна комісія оприлюднює список рекомендованих кандидатів на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України не пізніше наступного робочого дня після завершення співбесід.
