Оприлюднили графік проведення співбесід з кандидатами на посади членів ВРП по квоті Президента

Співбесіди з кандидатами на посади членів ВРП по квоті Президента проходитимуть з 21 по 28 серпня.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Етична рада визначила 16 переможців конкурсу на дві вакантні посади членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Згодом оприлюднили графік проведення співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя. Співбесіди проходитимуть з 21 по 28 серпня.

21 серпня

ГЕТЬМАН Наталія Олексіївна - з 10.00 до 11.00

ЄРМОЛЕНКО Володимир Михайлович - з 11.00 до 12.00

ЖИТНИЙ Олександр Олександрович - з 12.15 до 13.15

ЖУК Андрій Володимирович - з 13.15 до 14.15

22 серпня

КІЦЕЛЮК Василь Мирославович - з 10.00 до 11.00

КОЗЛОВ Андрій Георгійович - з 11.00 до 12.00

МАХІНЧУК Віталій Миколайович - з 12.15 до 13.15

НАЗАРОВ Іван Володимирович - з 13.15 до 14.15

27 серпня

ОСТАПЕНКО Ольга Валентинівна - з 10.00 до 11.00

САВІНОВА Наталія Андріївна - з 11.00 до 12.00

САВ’ЮК Максим Ігорович - з 12.15 до 13.15

СЕНИК Валентина Григорівна - з 13.15 до 14.15

28 серпня

СОКОЛОВА Вікторія Вячеславівна - з 10.00 до 11.00

СРЄБРАНЕЦЬ Світлана Олександрівна - з 11.00 до 12.00

ФЕДОРАК Леся Миколаївна - з 12.15 до 13.15

ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович - з 13.15 до 14.15.

Співбесіди проводитимуться відповідно до Порядку проведення співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя, затвердженого рішенням конкурсної комісії від 14 серпня 2025 року

Порядок проведення співбесіди з кандидатами на посаду члена Вищої ради правосуддя

Співбесіда проводиться конкурсною комісією з метою визначення професійної компетентності кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Співбесіда проводиться з тими кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Співбесіда проводиться в усній формі у віддаленому режимі онлайн з використанням платформи Zoom. Співбесіда з кожним кандидатом триває до 60 хвилин та проводиться у такому порядку:

3.1. вступна частина – до 5 хв. (оголошення форми проведення співбесіди, зазначення кількості присутніх членів конкурсної комісії, заявлення відводів/ самовідводів (у разі наявності), представлення кандидата);

3.2. самопрезентація кандидата – до 10 хв.;

3.3. запитання до кандидата щодо:

а) мотивації кандидата брати участь у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя;

б) розуміння завдань, структури і повноважень Вищої ради правосуддя як органу суддівського врядування загалом та члена Вищої ради правосуддя зокрема;

в) законодавства України, пов’язаного з діяльністю Вищої ради правосуддя;

г) візії діяльності Вищої ради правосуддя та пропозицій щодо вдосконалення її роботи;

3.4. заключна промова кандидата - до 5 хв.

При прийнятті рішення щодо кожного кандидата до уваги приймається:

1) мотивація кандидата;

2) професійний досвід кандидата у сфері права;

3) знання законодавства України, пов’язаного з діяльністю Вищої ради правосуддя;

4) знання та розуміння завдань, структури і повноважень Вищої ради правосуддя як органу та окремого члена Вищої ради правосуддя.

За результатами проведення співбесіди конкурсна комісія шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від її складу складає список кандидатів, рекомендованих для здійснення Президентом України призначення на посаду члена Вищої ради правосуддя.

Прізвища кандидатів у такому списку розміщуються в алфавітному порядку.

Конкурсна комісія оприлюднює список рекомендованих кандидатів на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України не пізніше наступного робочого дня після завершення співбесід.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.