Опубликован график проведения собеседований с кандидатами на должности членов ВСП по квоте Президента

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Этический совет определил 16 победителей конкурса на две вакантные должности членов Высшего совета правосудия по квоте Президента.
Впоследствии был опубликован график проведения собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия. Собеседования будут проходить с 21 по 28 августа.
21 августа
ГЕТЬМАН Наталия Алексеевна — с 10:00 до 11:00
ЕРМОЛЕНКО Владимир Михайлович — с 11:00 до 12:00
ЖИТНИЙ Александр Александрович — с 12:15 до 13:15
ЖУК Андрей Владимирович — с 13:15 до 14:15
22 августа
КИЦЕЛЮК Василий Мирославович — с 10:00 до 11:00
КОЗЛОВ Андрей Георгиевич — с 11:00 до 12:00
МАХИНЧУК Виталий Николаевич — с 12:15 до 13:15
НАЗАРОВ Иван Владимирович — с 13:15 до 14:15
27 августа
ОСТАПЕНКО Ольга Валентиновна — с 10:00 до 11:00
САВИНОВА Наталия Андреевна — с 11:00 до 12:00
САВЬЮК Максим Игоревич — с 12:15 до 13:15
СЕНИК Валентина Григорьевна — с 13:15 до 14:15
28 августа
СОКОЛОВА Виктория Вячеславовна — с 10:00 до 11:00
СРЕБРАНЕЦ Светлана Александровна — с 11:00 до 12:00
ФЕДОРАК Леся Николаевна — с 12:15 до 13:15
ФЕЛЕНКО Юрий Анатольевич — с 13:15 до 14:15
Собеседования будут проводиться в соответствии с Порядком проведения собеседования с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия, утвержденным решением конкурсной комиссии от 14 августа 2025 года.
1. Собеседование проводится конкурсной комиссией с целью определения профессиональной компетентности кандидата на должность члена Высшего совета правосудия.
Собеседование проводится с теми кандидатами, которые прошли специальную проверку и включены в список кандидатов, рекомендованных Этическим советом для назначения на должность члена Высшего совета правосудия.
2. Собеседование проводится в устной форме в удаленном онлайн-режиме с использованием платформы Zoom.
3. Собеседование с каждым кандидатом длится до 60 минут и проводится в следующем порядке:
3.1. вступительная часть — до 5 мин. (объявление формы проведения собеседования, указание количества присутствующих членов конкурсной комиссии, заявление отводов/самоотводов (при наличии), представление кандидата);
3.2. самопрезентация кандидата — до 10 мин.;
3.3. вопросы к кандидату относительно:
а) мотивации кандидата участвовать в конкурсе на должность члена Высшего совета правосудия;
б) понимания задач, структуры и полномочий Высшего совета правосудия как органа судейского управления в целом и члена Высшего совета правосудия в частности;
в) законодательства Украины, связанного с деятельностью Высшего совета правосудия;
г) видения деятельности Высшего совета правосудия и предложений по совершенствованию его работы;
3.4. заключительная речь кандидата — до 5 мин.
4. При принятии решения по каждому кандидату учитываются:
5. По результатам проведения собеседования конкурсная комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов от ее состава составляет список кандидатов, рекомендованных для назначения Президентом Украины на должность члена Высшего совета правосудия.
Фамилии кандидатов в таком списке размещаются в алфавитном порядке.
Конкурсная комиссия публикует список рекомендованных кандидатов на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины не позднее следующего рабочего дня после завершения собеседований.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.