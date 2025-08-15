Опубликован график проведения собеседований с кандидатами на должности членов ВСП по квоте Президента

Собеседования с кандидатами на должности членов ВСП по квоте Президента будут проходить с 21 по 28 августа.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Этический совет определил 16 победителей конкурса на две вакантные должности членов Высшего совета правосудия по квоте Президента.

Впоследствии был опубликован график проведения собеседований с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия. Собеседования будут проходить с 21 по 28 августа.

21 августа

ГЕТЬМАН Наталия Алексеевна — с 10:00 до 11:00

ЕРМОЛЕНКО Владимир Михайлович — с 11:00 до 12:00

ЖИТНИЙ Александр Александрович — с 12:15 до 13:15

ЖУК Андрей Владимирович — с 13:15 до 14:15

22 августа

КИЦЕЛЮК Василий Мирославович — с 10:00 до 11:00

КОЗЛОВ Андрей Георгиевич — с 11:00 до 12:00

МАХИНЧУК Виталий Николаевич — с 12:15 до 13:15

НАЗАРОВ Иван Владимирович — с 13:15 до 14:15

27 августа

ОСТАПЕНКО Ольга Валентиновна — с 10:00 до 11:00

САВИНОВА Наталия Андреевна — с 11:00 до 12:00

САВЬЮК Максим Игоревич — с 12:15 до 13:15

СЕНИК Валентина Григорьевна — с 13:15 до 14:15

28 августа

СОКОЛОВА Виктория Вячеславовна — с 10:00 до 11:00

СРЕБРАНЕЦ Светлана Александровна — с 11:00 до 12:00

ФЕДОРАК Леся Николаевна — с 12:15 до 13:15

ФЕЛЕНКО Юрий Анатольевич — с 13:15 до 14:15

Собеседования будут проводиться в соответствии с Порядком проведения собеседования с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия, утвержденным решением конкурсной комиссии от 14 августа 2025 года.

Порядок проведения собеседования с кандидатами на должность члена Высшего совета правосудия

1. Собеседование проводится конкурсной комиссией с целью определения профессиональной компетентности кандидата на должность члена Высшего совета правосудия.

Собеседование проводится с теми кандидатами, которые прошли специальную проверку и включены в список кандидатов, рекомендованных Этическим советом для назначения на должность члена Высшего совета правосудия.

2. Собеседование проводится в устной форме в удаленном онлайн-режиме с использованием платформы Zoom.

3. Собеседование с каждым кандидатом длится до 60 минут и проводится в следующем порядке:

3.1. вступительная часть — до 5 мин. (объявление формы проведения собеседования, указание количества присутствующих членов конкурсной комиссии, заявление отводов/самоотводов (при наличии), представление кандидата);

3.2. самопрезентация кандидата — до 10 мин.;

3.3. вопросы к кандидату относительно:

а) мотивации кандидата участвовать в конкурсе на должность члена Высшего совета правосудия;

б) понимания задач, структуры и полномочий Высшего совета правосудия как органа судейского управления в целом и члена Высшего совета правосудия в частности;

в) законодательства Украины, связанного с деятельностью Высшего совета правосудия;

г) видения деятельности Высшего совета правосудия и предложений по совершенствованию его работы;

3.4. заключительная речь кандидата — до 5 мин.

4. При принятии решения по каждому кандидату учитываются:

мотивация кандидата;

профессиональный опыт кандидата в сфере права;

знание законодательства Украины, связанного с деятельностью Высшего совета правосудия;

знание и понимание задач, структуры и полномочий Высшего совета правосудия как органа и отдельного члена Высшего совета правосудия.

5. По результатам проведения собеседования конкурсная комиссия путем открытого голосования простым большинством голосов от ее состава составляет список кандидатов, рекомендованных для назначения Президентом Украины на должность члена Высшего совета правосудия.

Фамилии кандидатов в таком списке размещаются в алфавитном порядке.

Конкурсная комиссия публикует список рекомендованных кандидатов на веб-сайте Официального интернет-представительства Президента Украины не позднее следующего рабочего дня после завершения собеседований.

