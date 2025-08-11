Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Джерело фото - Офіс Президента

Етична рада 11 серпня 2025 року визначила 16 переможців конкурсу на дві вакантні посади членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Такими, що відповідають посаді члена Ради правосуддя за підсумками співбесід, були визнані:

ГЕТЬМАН Наталія Олексіївна – адвокат.

ЄРМОЛЕНКО Володимир Михайлович – завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету біоресурсів і природокористування України. Член-кореспондент Національної академії правових наук України.

ЖИТНИЙ Олександр Олександрович – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів в 2021-2024 годах.

ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (кандидата вже брав участь у конкурсі на посаду члена ВРП по квоті Президента).

КІЦЕЛЮК Василь Мирославович - доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту НУ «Одеська юридична академія». У 2016-2022 роках – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

КОЗЛОВ Андрій Георгійович – адвокат, член Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК. У 2016-2019 роках – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

МАХІНЧУК Віталій Миколайович – адвокат, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук. Заступник члена Дорадчої групи експертів по квоті Президента.

НАЗАРОВ Іван Володимирович – професор кафедри цивільної юстиції та адвокатури НЮУ ім. Я. Мудрого. Заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Кандидат також брав участь у конкурсі на посаду члена ВРП по квоті Президента.

ОСТАПЕНКО Ольга Валентинівна – адвокат, помічник суддів Чернігівського апеляційного суду.

САВІНОВА Наталія Андріївна – директор Навчально-наукового інституту морського права та менеджменту НУ «Одеська морська академія».

САВ’ЮК Максим Ігорович – старший детектив Першого Головного підрозділу детективів НАБУ. У минулому – помічник судді Апеляційного суду Івано-Франківської області.

СЕНИК Валентина Григорівна – прокурор відділу забезпечення підтримання публічного обвинувачення Управління підтримання публічного обвинувачення в суді Офісу Генерального прокурора.

СОКОЛОВА Вікторія В’ячеславівна – суддя Київського апеляційного суду.

СРЄБРАНЕЦЬ Світлана Олександрівна – у 2017-2023 роках – помічник судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

ФЕДОРАК Леся Миколаївна – суддя Вищого антикорупційного суду.

ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович – суддя Балаклійського районного суду Харківської області.

Нагадаємо, що конкурс на дві вакантні посади членів ВРП по квоті Президента був оголошений ще 25 листопада 2024 року. До участі у конкурсі було допущено 40 осіб.

Автор: В’ячеслав Хрипун

