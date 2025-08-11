Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

15:20, 11 серпня 2025
На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.
Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів
Джерело фото - Офіс Президента
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Етична рада 11 серпня 2025 року визначила 16 переможців конкурсу на дві вакантні посади членів Вищої ради правосуддя по квоті Президента.

Такими, що відповідають посаді члена Ради правосуддя за підсумками співбесід, були визнані:

ГЕТЬМАН Наталія Олексіївна – адвокат. 

ЄРМОЛЕНКО Володимир Михайлович – завідувач кафедри аграрного, земельного та екологічного права Національного університету біоресурсів і природокористування України. Член-кореспондент Національної академії правових наук України. 

ЖИТНИЙ Олександр Олександрович – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів в 2021-2024 годах. 

ЖУК Андрій Володимирович – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (кандидата вже брав участь у конкурсі на посаду члена ВРП по квоті Президента). 

КІЦЕЛЮК Василь Мирославович - доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту НУ «Одеська юридична академія». У 2016-2022 роках – заступник начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

КОЗЛОВ Андрій Георгійович – адвокат, член Конкурсної комісії з відбору на посаду голови НАЗК. У 2016-2019 роках – член Вищої кваліфікаційної комісії суддів.  

МАХІНЧУК Віталій Миколайович – адвокат, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук. Заступник члена Дорадчої групи експертів по квоті Президента. 

НАЗАРОВ Іван Володимирович – професор кафедри цивільної юстиції та адвокатури НЮУ ім. Я. Мудрого. Заступник голови тимчасового складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). Кандидат також брав участь у конкурсі на посаду члена ВРП по квоті Президента. 

ОСТАПЕНКО Ольга Валентинівна – адвокат, помічник суддів Чернігівського апеляційного суду.

САВІНОВА Наталія Андріївна – директор Навчально-наукового інституту морського права та менеджменту НУ «Одеська морська академія». 

САВ’ЮК Максим Ігорович – старший детектив Першого Головного підрозділу детективів НАБУ. У минулому – помічник судді Апеляційного суду Івано-Франківської області. 

СЕНИК Валентина Григорівна – прокурор відділу забезпечення підтримання публічного обвинувачення Управління підтримання публічного обвинувачення в суді Офісу Генерального прокурора.

СОКОЛОВА Вікторія В’ячеславівна – суддя Київського апеляційного суду. 

СРЄБРАНЕЦЬ Світлана Олександрівна – у 2017-2023 роках – помічник судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

ФЕДОРАК Леся Миколаївна – суддя Вищого антикорупційного суду.

ФЕЛЕНКО Юрій Анатолійович – суддя Балаклійського районного суду Харківської області.

Нагадаємо, що конкурс на дві вакантні посади членів ВРП по квоті Президента був оголошений ще 25 листопада 2024 року. До участі у конкурсі було допущено 40 осіб.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

суддя ВККС президент ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На 13 серпня запланована годинна дискусія між лідерами ЄС, Зеленським, Трампом та Венсом

13 серпня відбудеться три секції обговорення, під час однієї з яких відбудеться спілкування Трампа, європейських лідерів та Володимира Зеленського.

Трамп: Ми спробуємо повернути Україні частину окупованих РФ територій

Також Трамп заявив, що наступна зустріч буде між Зеленським і Путіним або між Зеленським, Путіним і ним.

Канцлер Німеччини Мерц запросив Трампа та Венса взяти участь у перемовинах щодо тиску на РФ

Фрідріх Мерц 13 серпня запропонує Трампу та Венсу розглянути «подальші варіанти тиску на Росію».

У доборі на посади суддів місцевих адміністративних судів залишилося 604 кандидати та діючих судді — список

Хоча мінімально необхідний бал набрали майже 1 900 кандидатів, до наступного етапу іспиту допущеного значно менше бажаючих стати суддями.

Хто зможе стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: є 16 претендентів

На два вакантні посади членів Ради правосуддя по квоті президента претендують судді, науковці, адвокати, детектив НАБУ та колишні члени ВККС та КДКП.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Воробйова
    Ірина Воробйова
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Оксана Метелешко
    Оксана Метелешко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олег Полюхович
    Олег Полюхович
    голова Рівненського апеляційного суду