Конкурс на посаду судді Конституційного Суду по квоті Президента провалився: доброчесних кандидатів майже немає

Дорадча група експертів визнала доброчесним тільки одного кандидата з шести, відтак буде новий конкурс.

Джерело фото: Дорадча група експертів

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Дорадча група експертів (ДГЕ) 31 липня 2024 року визнала таким, що відповідає критерію високих моральних якостей лише одного претендента на посаду судді Конституційного Суду України по квоті Президента.

Відповідно з рішенням ДГЕ, таким, що відповідає високому критерію моральних якостей, був визнаний:

КРАСОВСЬКИЙ Костянтин Юрійович – адвокат, у 2014-2019 роках – керівник Головного Департаменту правової політики Адміністрації Президента. Є діючим військовослужбовцем.

Крім того, такими, що не відповідають високому критерію моральних якостей були визнані:

КАМІНСЬКА Наталія Василівна - професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, в 2020-2023 – головний консультант в Інституті законодавства Верховної Ради (нині – Дослідницька служба).

НОВІКОВА Тамара Вадимівна – суддя Черкаського окружного адміністративного суду

РАДУТНИЙ Олександр Едуардович – доцент кафедри кримінального права Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого, адвокат

РОМАНЕНКО Людмила Миколаївна – доцент кафедри Конституційного права та прав людини Національної академії внутрішніх справ

РУБАНЕЦЬ Артем Олександрович – адвокат, юрист сільськогосподарського підприємства ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн»

Згідно з умовами конкурсу, для допуску до наступного етапу – письмового оцінювання на визначення рівня компетентності у сфері права, необхідна наявність хоча б двох кандидатів на одну вакантну посаду судді КСУ.

Оскільки переможцем зазначеного етапу конкурсу став лише Костянтин Красовський, то Дорадча група експертів визнала конкурс таким, що завершився достроково.

Відповідно, на вакантну посаду судді КСУ по квоті Президента буде оголошено новий конкурс.

«Будь-ласка, подавайте документи для участі у конкурсі. Ви потрібні своїй державі. Але й КСУ потрібні якісні судді», - закликав наостанок потенційних кандидатів на посаду судді КСУ голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар.

Нагадаємо, що конкурс на посаду судді КСУ по квоті Президента було оголошено ще 1 березня 2024 року.

Документи для участі у конкурсі подали десять кандидатів. Після співбесід з членами ДГЕ, які відбулися 15-16 липня, деякі з претендентів на посаду судді КСУ добровільно припинили участь у конкурсному відборі.

Зазначимо, що раніше «Судово-юридична газета» розповідала, як відбувся конкурс на вакантні посади суддів КСУ по квоті Верховної Ради та З’їзду суддів України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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