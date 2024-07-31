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Конкурс на должность судьи Конституционного Суда по квоте Президента провалился: добропорядочных кандидатов почти нет

18:16, 31 июля 2024
Совещательная группа экспертов признала добропорядочным только одного кандидата из шести, поэтому будет новый конкурс.
Конкурс на должность судьи Конституционного Суда по квоте Президента провалился: добропорядочных кандидатов почти нет
Источник фото: Консультативная группа экспертов
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Совещательная группа экспертов (ДГЭ) 31 июля 2024 года признала соответствующим критерию высоких моральных качеств только одного претендента на должность судьи Конституционного Суда Украины по квоте Президента. 

В соответствии с решением ДГЭ, отвечающим высокому критерию моральных качеств, был признан

КРАСОВСКИЙ Константин Юрьевич – адвокат, в 2014-2019 годах – руководитель Главного Департамента правовой политики Администрации Президента. Является действующим военнослужащим.  

Кроме того, не соответствующими высокому критерию моральных качеств были признаны: 

КАМИНСКАЯ Наталья Васильевна – профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения факультета международных отношений Национального авиационного университета, в 2020-2023 – главный консультант в Институте законодательства Верховной Рады (ныне – Исследовательская служба). 

НОВИКОВА Тамара Вадимовна – судья Черкасского окружного административного суда 

РАДУТНЫЙ Александр Эдуардович – доцент кафедры уголовного права Национального юридического университета им. Я. Мудрого, адвокат 

РОМАНЕНКО Людмила Николаевна – доцент кафедры Конституционного права и прав человека Национальной академии внутренних дел 

РУБАНЕЦ Артем Александрович – адвокат, юрист сельскохозяйственного предприятия ООО «Ди Энд Ай Эволюшн» 

Согласно условиям конкурса, для допуска к следующему этапу – письменному оцениванию на определение уровня компетентности в сфере права, необходимо наличие хотя бы двух кандидатов на одну вакантную должность судьи КСУ. 

Поскольку победителем указанного этапа конкурса стал только Константин Красовский, то Совещательная группа экспертов признала конкурс таким, что завершился досрочно.

Соответственно, на вакантную должность судьи КСУ по квоте Президента будет объявлен новый конкурс.

«Пожалуйста, подавайте документы для участия в конкурсе. Вы нужны своему государству. Но и КСУ нужны качественные судьи», - призвал напоследок потенциальных кандидатов на должность судьи КСУ председатель Совещательной группы экспертов Алеш Залар

Напомним, что конкурс на должность судьи КСУ по квоте Президента был объявлен еще 1 марта 2024 года. 

Документы для участия в конкурсе подали десять кандидатов. После состоявшихся 15-16 июля собеседований с членами ДГЭ некоторые из претендентов на должность судьи КСУ добровольно прекратили участие в конкурсном отборе. 

Напомним, что ранее «Судебно-юридическая газета» рассказывала, как прошли конкурсы на вакантные должности судей КСУ по квоте Верховной Рады и Съезда судей Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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