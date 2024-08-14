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У Раді підтримали законопроект про створення Єдиного реєстру для азартних ігор та лотерей

12:59, 14 серпня 2024
Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді ухвалити новий законопроект про публічні електронні реєстри.
У Раді підтримали законопроект про створення Єдиного реєстру для азартних ігор та лотерей
Джерело фото: FinAP
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Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу урядовий законопроект, спрямований на удосконалення законодавства в сфері азартних ігор та лотерей, а також на інтеграцію цих галузей в єдине інформаційне середовище України, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мова йде про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функціонування публічних електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері» (реєстр. № 11398 від 10.07.2024).

Головна мета документа – оптимізація існуючих реєстрів і приведення їх у відповідність до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри».

Основні положення законопроекту:

  • Внесення змін до Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні», що забезпечить відповідність цим актам частині другої статті 26 Закону України «Про публічні електронні реєстри».
  • Об’єднання існуючих реєстрів у сфері азартних ігор, включаючи реєстри організаторів азартних ігор у казино, в мережі Інтернет та букмекерської діяльності, в один Єдиний реєстр у сфері організації та проведення азартних ігор. Цей реєстр міститиме інформацію про організаторів, гральні заклади, обладнання та вебсайти.
  • Об’єднання Єдиного реєстру державних лотерей та ліцензійного реєстру у лотерейній сфері в Єдиний реєстр у лотерейній сфері, що надасть повну інформацію про операторів та державні лотереї.
  • Впровадження можливості подачі заяв та отримання результатів через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.
  • Приведення законів «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні» у відповідність до Закону України «Про електронні комунікації».

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект у першому читанні, а також в цілому з необхідними техніко-юридичними доповненнями.

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