У Раді підтримали законопроект про створення Єдиного реєстру для азартних ігор та лотерей

Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді ухвалити новий законопроект про публічні електронні реєстри.

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Комітет з питань цифрової трансформації рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу урядовий законопроект, спрямований на удосконалення законодавства в сфері азартних ігор та лотерей, а також на інтеграцію цих галузей в єдине інформаційне середовище України, повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Мова йде про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функціонування публічних електронних реєстрів у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері» (реєстр. № 11398 від 10.07.2024).

Головна мета документа – оптимізація існуючих реєстрів і приведення їх у відповідність до вимог Закону України «Про публічні електронні реєстри».

Основні положення законопроекту:

Внесення змін до Законів України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні», що забезпечить відповідність цим актам частині другої статті 26 Закону України «Про публічні електронні реєстри».

Об’єднання існуючих реєстрів у сфері азартних ігор, включаючи реєстри організаторів азартних ігор у казино, в мережі Інтернет та букмекерської діяльності, в один Єдиний реєстр у сфері організації та проведення азартних ігор. Цей реєстр міститиме інформацію про організаторів, гральні заклади, обладнання та вебсайти.

Об’єднання Єдиного реєстру державних лотерей та ліцензійного реєстру у лотерейній сфері в Єдиний реєстр у лотерейній сфері, що надасть повну інформацію про операторів та державні лотереї.

Впровадження можливості подачі заяв та отримання результатів через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Приведення законів «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та «Про державні лотереї в Україні» у відповідність до Закону України «Про електронні комунікації».

Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроект у першому читанні, а також в цілому з необхідними техніко-юридичними доповненнями.

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