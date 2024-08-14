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Бразилія планує звести найвищий житловий хмарочос у світі висотою 544 метри

21:47, 14 серпня 2024
Triumph Tower в Бразилії стане новим найвищим хмарочосом у світі, перевершивши рекорд на 72 метри.
Бразилія планує звести найвищий житловий хмарочос у світі висотою 544 метри
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Місто Балнеаріу-Камборіу в Бразилії отримало схвалення на будівництво житлового хмарочоса висотою понад 500 метрів, що стане новим архітектурним рекордсменом. Про це повідомляє Dezeen.

Проєкт, відомий як Triumph Tower, включатиме 100 поверхів і досягне висоти 544 метри, що перевищить нинішнього рекордсмена на 72 метри. Будівля буде зведена на узбережжі Атлантичного океану на ділянці площею 15 гектарів і стане домінантою в архітектурному ландшафті Балнеаріу-Камборіу, де вже розташовані сім з десяти найвищих будівель Бразилії.

Архітектор Грег Буске, автор проєкту, повідомив, що Triumph Tower міститиме 233 квартири та більше 600 місць для паркування. Хмарочос також буде оснащений сучасною інфраструктурою для комфортного проживання.

Сьогодні лідером серед висотних будівель у Бразилії є комплекс Yachthouse by Pininfarina заввишки 294 метри, що складається з двох веж. У світовому масштабі цей комплекс займає 257-258 місця. Triumph Tower планується не лише як найвища будівля в Бразилії, а й як одна з десятки найвищих у світі.

На даний момент жодна будівля в Бразилії не перевищує 300 метрів, і лише чотири будівлі перевищують 200 метрів. До 2030 року в країні планується зведення щонайменше семи нових висоток.

У світі рекордсменом серед житлових хмарочосів є Central Park Tower у Нью-Йорку, заввишки 472 метри, введений в експлуатацію у 2020 році.

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