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Міжнародний обмін фінансовою інформацією: у Комітеті соцполітики повідомили, як це вплине на біженців

12:31, 14 серпня 2024
Українці за кордоном повинні звітувати про отриману фінансову допомогу, повідомив перший заступник голови Комітету соцполітики Михайло Цимбалюк.
Міжнародний обмін фінансовою інформацією: у Комітеті соцполітики повідомили, як це вплине на біженців
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Як писала «Судово-юридична газета», Україна приєднається до міжнародної системи обміну фінансовою інформацією. Восени відбудеться перший обмін інформацією про фінансові рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS.

З 30 вересня Україна почне отримувати відповідну інформацію про рахунки від податкових органів інших країн щодо резидентів України. 

Заступник голови парламентського комітету з питань соцполітики Михайло Цимбалюк зазначив, що Україна виконала вимоги міжнародних партнерів щодо обміну фінансовою інформацією.

До вересня українці за кордоном повинні звітувати про отриману фінансову допомогу. Неподання інформації може тягнути за собою штрафи. 

За його словами, українські біженці за кордоном можуть зіткнутися з певними проблемами, але це "буде залишити від кожної країни та від місцевої влади, де знаходяться українці та отримують допомогу". 

Цимбалюк зазначив, що пенсіонерів це майже не торкнеться, тому що у них невеликі пенсійні виплати. З проблемами фінансових перевірок можуть зіткнутися жінки з дітьми, які отримують аліменти, але приховують це за кордоном. 

Нагадаємо, у квітні 2023 року Володимир Зеленський підписав ухвалений парламентом закон (законопроект №8131) про внесення змін до Податкового кодексу України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки щодо виявлення активів, які не були задекларовані платниками податків.

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