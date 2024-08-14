В Україні стартує нова програма державної підтримки для аграріїв, які використовують меліоровані землі

Міністерство аграрної політики та продовольства України оголосило про початок нової програми бюджетної допомоги для сільськогосподарських товаровиробників, які займаються меліорацією земель, а також для організацій водокористувачів. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії державної підтримки аграрного сектору, особливо в умовах воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.
Українські аграрії відіграють важливу роль не лише в забезпеченні продовольчої безпеки країни, а й у стабільності світових ринків. З огляду на це, держава активно підтримує їх, надаючи фінансову допомогу для розвитку та вдосконалення аграрної інфраструктури, зокрема у сфері меліорації.
Згідно з умовами програми:
Прийом заявок на участь у програмі розпочнеться 15 серпня 2024 року і триватиме до 31 жовтня 2024 року. Заявки прийматимуться через Державний аграрний реєстр.
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