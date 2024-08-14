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В Україні стартує нова програма державної підтримки для аграріїв, які використовують меліоровані землі

14:29, 14 серпня 2024
Держава компенсуватиме аграріям до 50% витрат на меліоративні роботи.
В Україні стартує нова програма державної підтримки для аграріїв, які використовують меліоровані землі
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Міністерство аграрної політики та продовольства України оголосило про початок нової програми бюджетної допомоги для сільськогосподарських товаровиробників, які займаються меліорацією земель, а також для організацій водокористувачів. Ця ініціатива є частиною ширшої стратегії державної підтримки аграрного сектору, особливо в умовах воєнного стану. Про це повідомила прес-служба Апарату Верховної Ради України.

Українські аграрії відіграють важливу роль не лише в забезпеченні продовольчої безпеки країни, а й у стабільності світових ринків. З огляду на це, держава активно підтримує їх, надаючи фінансову допомогу для розвитку та вдосконалення аграрної інфраструктури, зокрема у сфері меліорації.

Згідно з умовами програми:

  • Сільськогосподарські товаровиробники зможуть отримати компенсацію до 50% вартості робіт з реконструкції або будівництва нових меліоративних систем. Дотація складе до 26 500 гривень на гектар оброблюваних угідь, на яких здійснюється гідротехнічна меліорація. Ця підтримка буде надана за меліоративні системи, введені в експлуатацію в період з 1 листопада 2023 року до 31 жовтня 2024 року.
  • Організації водокористувачів отримають компенсацію до 50% витрат на відновлення, реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт насосних станцій, які також були введені в експлуатацію у вказаний період.

Прийом заявок на участь у програмі розпочнеться 15 серпня 2024 року і триватиме до 31 жовтня 2024 року. Заявки прийматимуться через Державний аграрний реєстр.

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