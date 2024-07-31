Володимир Зеленський підписав закон про право Кабміну призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року

Кабінет Міністрів отримав право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або деякими борговими зобов’язаннями чи гарантійними зобов’язаннями держави.

Президент Володимир Зеленський 31 липня підписав закон, за яким Кабмін уповноважується ухвалювати рішення про тимчасове зупинення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов’язаннями чи гарантійними зобов’язаннями держави.

Йдеться про Закон №3880-ІХ, який був прийнятий Верховною Радою 18 липня.

За цим законом у разі прийняття Урядом рішення про тимчасове зупинення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов’язаннями чи гарантійними зобов’язаннями держави щодо відповідних боргових зобов’язань, стосовно яких прийнято таке рішення, тимчасово зупиняється примусова реалізація будь-якого майна суб’єктів мораторію, дія Закону «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень», а Казначейство зупиняє списання коштів на виконання зобов’язань.

Нагадаємо, спочатку Бюджетний комітет Ради рекомендував прийняти відразу в цілому як закон законопроект 11396-1. Ним пропонувалося, по-перше, дозволити Кабміну здійснити реструктуризацію гарантованого державою боргу колишнього Укравтодору, по-друге, надати право Кабміну тимчасового призупинити виплати по зовнішньому державному боргу.

Фактично, це було потрібно, якщо офіційна домовленість щодо реструктуризації боргу України не буде досягнута до 10 серпня, коли наступить строк купонних виплат по одному з випусків державних єврооблігацій з погашенням в 2026 році.

Як вказала голова Бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа, цей проект є важливим елементом реструктуризації, яка дозволить «заощадити на платежах з обслуговування та погашення суверенних єврооблігацій понад 10 млрд дол США до кінця 2027 року».

Однак вже за кілька годин вона повідомила, що бюджетний Комітет Ради зібрався знов і рекомендував інший проект 11396, авторства Кабміну.

За другим проектом кінцевий термін тимчасового зупинення здійснення платежів за борговими зобов'язаннями чи гарантійними зобов'язаннями держави буде встановлено лише до 1 жовтня 2024 року.

Отже, підписаним законом, серед іншого, пропонується у Законі «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом» статтю 1 викласти в такій редакції:

«Тимчасове зупинення платежів за державними зовнішніми запозиченнями, гарантованим державою боргом та гарантійними зобов’язаннями держави

У зв’язку із вчиненням правочинів з державним боргом за державними зовнішніми запозиченнями та гарантованим державою боргом за зовнішніми кредитами (позиками) за переліком згідно з додатком 1 чи додатком 2 до цього Закону шляхом обміну, зміни умов, випуску та продажу відповідних боргових зобов’язань Кабінет Міністрів України має право до 1 жовтня 2024 року приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за всіма або деякими відповідними борговими зобов’язаннями чи гарантійними зобов’язаннями держави щодо відповідних боргових зобов’язань.

Тимчасове зупинення здійснення платежів запроваджується за кожним борговим зобов’язанням чи гарантійним зобов’язанням держави щодо відповідних боргових зобов’язань на строк до вчинення такого правочину (правочинів) та зміни умов відповідного запозичення щодо всіх кредиторів.

У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за гарантійними зобов’язаннями держави щодо відповідних боргових зобов’язань відповідний уповноважений орган управління суб’єкта господарювання державного сектору економіки має право прийняти рішення тимчасово зупинити здійснення платежів за такими зобов’язаннями».

Також закон доповнено статтею 2-1 «Тимчасове зупинення платежів за державними деривативами».

Відповідно до неї «у зв’язку із вчиненням правочинів з державними деривативами за переліком згідно з додатком 3 до цього Закону у спосіб, передбачений пунктом 35 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України, Кабінет Міністрів України має право приймати рішення про тимчасове зупинення здійснення платежів за зобов’язаннями за державними деривативами. Тимчасове зупинення здійснення платежів запроваджується на строк до вчинення такого правочину (правочинів) та визначення його умов».

Статтю 3 викладено в такій редакції:

«Мораторій на задоволення вимог кредиторів

У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення відповідно до статті 1 та/або статті 2-1 цього Закону або міською радою рішення відповідно до статті 2 цього Закону з дня набрання чинності таким рішенням щодо держави Україна, територіальної громади міста та інших суб’єктів згідно з таким рішенням (далі – суб’єкти мораторію) і виключно щодо тих зобов’язань, стосовно яких прийнято таке рішення Кабінетом Міністрів України або міською радою:

тимчасово зупиняється примусова реалізація будь-якого майна суб’єктів мораторію, тобто його відчуження шляхом звернення стягнення на майно суб’єктів мораторію за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

тимчасово зупиняється дія Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, тимчасово зупиняє списання коштів на виконання зобов’язань за переліком згідно з додатком 1, додатком 2 чи додатком 3 до цього Закону».

Прикінцеві та перехідні положення Закону «Про виконавче провадження» доповнено пунктом 16:

«На період дії мораторію, встановленого згідно із статтею 3 Закону України «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами» у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення відповідно до статті 1 та/або статті 2-1 Закону України «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами» або міською радою рішення відповідно до статті 2 Закону України «Про особливості здійснення правочинів з державним, гарантованим державою боргом та місцевим боргом і державними деривативами» з дня набрання чинності таким рішенням щодо держави Україна, територіальної громади міста та інших суб’єктів згідно з таким рішенням (далі – суб’єкти мораторію) і виключно щодо тих зобов’язань, стосовно яких прийнято таке рішення Кабінетом Міністрів України або міською радою, тимчасово зупиняється примусова реалізація будь-якого майна суб’єктів мораторію, тобто його відчуження шляхом звернення стягнення на майно суб’єктів мораторію за рішеннями, що підлягають примусовому виконанню відповідно до цього Закону».

Нижче наводимо текст закону.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.