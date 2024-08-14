Зеленский: ВСУ продвинулись в Курской области еще на 1-2 км, в плен взяли более 100 российских военных

Владимир Зеленский рассказал об операции в Курской области.

Президент Владимир Зеленский после доклада Главкома Александра Сырского сообщил, что Вооруженные Силы Украины продвинулись в Курской области еще на 1-2 км. В плен наши бойцы взяли свыше 100 российских военных.

«Утренний доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех основных направлениях, особенно Торецкому и Покровскому, а также по операции в Курской области. Ни на секунду не забываем о нашем востоке. Поручил Главкому усилить направление из пакетов, которые сейчас поставляются партнерами», - сказал Президент.

По словам Владимира Зеленского, в Курской области ВСУ продвигаются дальше.

«От одного до двух километров на разных участках с начала суток. И еще более 100 пленных русских военных за этот же период. Я благодарен всем причастным. Это ускорит возвращение домой наших парней и девушек», - заявил Президент.

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