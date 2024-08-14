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Українець, якого Німеччина збиралася арештувати за підрив «Північного потоку», покинув Польщу, — ЗМІ

13:50, 14 серпня 2024
Як повідомляється, чоловік проживав у Польщі та, ймовірно, був попереджений про арешт.
Українець, якого Німеччина збиралася арештувати за підрив «Північного потоку», покинув Польщу, — ЗМІ
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Українець, якого Німеччина збиралася арештувати в Польщі за причетність до підрибу газопроводу "Північний потік", залишив польську територію. Про це пише ЄП. 

Як повідомляється, Генеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель збирався заарештувати підозрюваного на ім’я Володимир, який перебував у Польщі. Однак, судячи з усього, йому вдалося уникнути арешту і втекти.

Представники правоохоронних органів припускають, що він міг отримати інформацію про можливий арешт.

Німецька сторона стверджує, що Варшава нібито продемонструвала мінімальний інтерес до розслідування підриву газогону, що проходить між рф і Німеччиною. Польські посадовці публічно ставили під сумнів версії, які вели до Польщі.

Раніше кілька німецьких медіа повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Єнс Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підриві – українського інструктора з дайвінгу Володимира.

Федеральна прокуратура Німеччини не дає коментарів щодо інформації ЗМІ про видачу ордеру на арешт підозрюваного.

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