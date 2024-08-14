Минюст США рассматривает возможность раздела Alphabet после того, как суд признал Google монополистом в сфере онлайн-поиска

В случае одобрения плана, компания может потерять OS Android, браузер Chrome и рекламную платформу AdWords.

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Министерство юстиции США рассматривает раздел Alphabet после того, как суд признал, что подразделение Google монополизировало онлайн-поиск и рекламу. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с этим вопросом.

Если Министерство юстиции продвинет свой план разделения, наиболее вероятными единицами для продажи станут операционная система Android и веб-браузер Chrome от Google, сообщили источники. Должностные лица также рассматривают возможность принудительной продажи AdWords, платформы, используемой компанией для продажи текстовой рекламы.

Менее строгие варианты включают принуждение Google к обмену большим объемом данных с конкурентами и меры по предотвращению получения несправедливого преимущества в продуктах ИИ, заявили источники.

Также правительство, скорее всего, потребует запрета на тот тип эксклюзивных контрактов, которые были в центре его дела против Google.

Дискуссии в Министерстве юстиции активизировались после решения судьи о том, что Google незаконно монополизировала рынки онлайн-поиска и поисковой текстовой рекламы. Google заявила, что подаст апелляцию на это решение, но судья Амит Мехта приказал обеим сторонам начать подготовку ко второй фазе дела, которая будет предусматривать предложения правительства по возобновлению конкуренции, включая возможный запрос о разделе.

Юристы Министерства юстиции в своих обсуждениях выразили обеспокоенность тем, что доминирование компании в поиске дает ей преимущества в разработке технологий искусственного интеллекта, сообщают источники.

Как ранее передавала «Судебно-юридическая газета», суд в США признал Google монополистом среди поисковых систем.

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