Суд в США признал Google монополистом среди поисковых систем

Судья отметил, что компания сохранила рост доходов и высокую операционную прибыль, постоянно повышая цены на поисковую рекламу.

Источник фото: Gabby Jones/Bloomberg

В Соединенных Штатах Америки Федеральный суд признал, что Google злоупотреблял своей властью на рынке, чтобы подавить конкуренцию в интернет-поиске. Об этом пишет The Washington Post, отмечая, что решение приносит Министерству юстиции наибольшую победу за более чем два десятилетия в ограничении власти крупных технологических компаний относительно контроля и доминирования на огромных рынках, которые они создали.

«Google является монополистом, и он действовал как монополист, чтобы сохранить свою монополию», - постановил судья Амит П. Мехта из окружного суда США округа Колумбия в своем решении в понедельник, 5 августа.

«The Washington Post» пишет, что судья постановил, что Министерство юстиции было прав, заявив, что компания Google нарушила антимонопольное законодательство, заключив ограничительные контракты с Apple и другими производителями телефонов, которые требовали от них установки Google как поисковой системы по умолчанию на смартфонах. Он также осудил другие действия подразделения Alphabet Inc., которые мешали другим компаниям конкурировать на равных условиях.

Мехта отметил, что компания сохранила рост доходов и высокую операционную прибыль, постоянно повышая цены на поисковую рекламу, и что нет никаких доказательств, что конкуренция на рынке смогла ограничить способность Google повышать эти цены.

«Единственным очевидным ограничением ценовых решений Google является потенциальное возмущение рекламодателей и плохая реклама», — постановил судья, которого цитируют в СМИ. «Однако Google удалось избежать этих ловушек, постепенно повышая цены… многие рекламодатели даже не осознают, что Google несет ответственность за изменение цен».

В ходе судебного разбирательства Google утверждал, что его поисковая система сталкивается с конкуренцией со стороны людей, которые ищут информацию в других местах, например на Amazon, TikTok и Reddit, и все чаще через чат-боты, такие как ChatGPT. В заявлении после вынесения решения Кент Уокер, президент Google по глобальным делам, сказал, что суд сам согласился, что поисковая система компании является лучшим вариантом.

«Это решение признает, что Google предлагает лучшую поисковую систему, но делает вывод, что нам нельзя позволять делать ее легкодоступной», - сказал Уокер. «Учитывая это, а также то, что люди все чаще ищут информацию разными способами, мы планируем подать апелляцию».

Как отмечает «The Washington Post», федеральный антимонопольный закон не применялся против крупной технологической компании с тех пор, как Министерство юстиции подал в суд на Microsoft более двух десятилетий назад.

Однако, как отмечают в СМИ, последствия этого решения для Google и онлайн-экосистемы в целом остаются непонятными.

«Судья вынесет решение о «средствах правовой защиты» по делу в ближайшие месяцы. Одной из возможных мер может быть то, что суд запретит Google платить за обеспечение первоочередного размещения поисковой системы на iPhone и других устройствах и веб-браузерах Apple. Но это может пойти на пользу Google, поскольку ее поисковик все равно можно будет выбрать, и тогда компании не придется платить миллиарды долларов, которые она сейчас платит, чтобы обеспечить это размещение. Такое решение может привести к лишению Apple значительного источника дохода», - пишет «The Washington Post».

Другие предложения антимонопольных экспертов, отмечают в издании, включают требование к браузерам и производителям телефонов напрямую запрашивать потребителей, какую поисковую систему они хотели бы использовать, когда они впервые настраивают свое устройство. Также некоторые выступают за разделение различных бизнесов Google.

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