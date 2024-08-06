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В Верховной Раде предлагают убрать бюрократию при оформлении отсрочки на основании ухода за лицом с инвалидностью I или II группы

11:19, 6 августа 2024
По словам автора проекта, его принятие позволит лицам с инвалидностью без лишних бюрократических преград и коррупционных рисков реализовать право на постоянный уход.
В Верховной Раде предлагают убрать бюрократию при оформлении отсрочки на основании ухода за лицом с инвалидностью I или II группы
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Устранить коррупционные риски и устранить излишнюю бюрократию в части оформления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании ухода за лицом с инвалидностью I или II группы. Такую цель декларирует автор законопроекта 11461 о внесении изменений в статью 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» народный депутат Георгий Мазурашу, который зарегистрировал его 2 августа. По его словам, принятие законопроекта позволит этим лицам с инвалидностью – без лишних бюрократических преград и коррупционных рисков реализовать право на постоянный уход.

Так, в настоящее время лица с инвалидностью I или II группы, в том числе, которые не могут самостоятельно передвигаться, сталкиваются с требованием оформления ряда документов, предусмотренных Кабмином в постановлении 560 о Порядке призыва на военную службу. По мнению автора проекта, эти требования не отвечают тем, что закладывались при принятии закона об усилении мобилизации.

«Например, в п. 61 Порядка следует разграничить в отдельные абзацы разные основания для отсрочки; п. 9 и 14 ч.1 ст.23 – постоянный уход за родными, справка или акт. Изъять из п. 61 и приложений 5 и 8 требование вообще оформлять и доказывать осуществление ухода (постоянного ухода) путем предоставления Справки о компенсации за осуществление постоянного ухода или Акта установления факта осуществления ухода (ПД) или других документов.

Изъять требование к лицам, осуществляющим уход за родственниками первой степени родства «предоставить документы, подтверждающие невозможность ухода другим трудоспособным членом семьи, который обязан осуществлять уход».

Увеличить срок действия отсрочки, поскольку сбор, представление и обработка документов на продление отсрочки каждые 3 месяца создает излишнюю перегрузку на органы местного самоуправления и те же ТЦК и СП», - объясняет депутат.

По его словам, он с коллегами-народными депутатами неоднократно обращались в КМУ с просьбой внести соответствующие изменения в подзаконные акты, чтобы устранить лишние препятствия, которые часто делают невозможным для лиц с инвалидностью реализацию права на постоянный уход. Впрочем, в настоящее время изменения не внесены.

Следовательно, предлагается установить, что достаточно, чтобы само лицо с инвалидностью письменно подтвердило, что среди членов семьи нет лиц, готовых по взаимному согласию ухаживать за ним, и чтобы лицо, претендующее на отсрочку по этой норме, письменно подтвердило готовность ухаживать по этому лицу с инвалидностью.

«Эта законодательная инициатива, как и другие, не претендует на юридическое совершенство. Но суть, думаю, ясна» - подытожил автор.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки мужчине, воспитывающему ребенка с инвалидностью.

Также мы писали, что в Минобороны пока не ответили, когда появится процедура предоставления автоматической отсрочки от мобилизации для лиц с инвалидностью, студентов и многодетных родителей вроде процедуры, введенной для бронирования госслужащих и работников предприятий.

Автор: Наталья Мамченко 

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По словам автора проекта, его принятие позволит лицам с инвалидностью без лишних бюрократических преград и коррупционных рисков реализовать право на постоянный уход.

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