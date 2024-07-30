В Минобороны затрудняются четко ответить, когда появится автоматическая отсрочка от мобилизации для лиц с инвалидностью, студентов и многодетных родителей

Граждане вынуждены ехать в ТЦК со свертками документов, чтобы попросить об отсрочке, которая по законодательству уже могла бы оформляться в автоматическом режиме путем взаимодействия между реестрами.

«Бегать должны данные, а не люди». Так не раз заявляли в команде Минобороны по цифровизации.

Впрочем, несмотря на то, что с момента вступления в силу закона об усилении мобилизации прошло более двух месяцев, бегать все еще должны люди.

«Цифровая команда министерства уже активно работает над этой услугой. Надеемся, скоро сможем сообщить сроки запуска» - так отвечает Минобороны на многочисленные запросы лиц, когда будет предусмотрена «автоматическая» отсрочка для тех, кого закон и так освобождает от призыва во время мобилизации – лиц с инвалидностью, лиц, осуществляющих уход за родственниками с инвалидностью, студентов, многодетных родителей.

Вместе с тем, законодательство, в частности постановление №560, предусматривает, что отсрочка от призыва может оформляться с помощью Реестра «Оберег» на основании данных, полученных из других государственных реестров или баз данных, подтверждающих, что военнообязанный имеет право на отсрочку по основаниям, определенным статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

То есть, как определяет закон о Реестре «Оберег», государственные органы передают соответствующие данные о лице, которые у них уже имеются в реестрах и базах данных, и дополнительно лицо не должно ехать в ТЦК с пакетами документов.

В частности, статья 14 Закона №1951-VII о Едином государственном реестре «Оберег» предусматривает, что Пенсионный фонд передает в электронном виде в Реестр военнообязанных сведения об установлении, изменении группы инвалидности. Аналогично эти данные должно передавать в «Оберег» Министерство социальной политики. Ранее мы писали, Реестр военнообязанных «Оберег» будет получать данные о лицах Пенсионного фонда в автоматическом режиме.

Впрочем, судя по ответам Минобороны, прогнозировать запуск этого сервиса по автоматической отсрочке на конкретную дату там пока не могут.

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