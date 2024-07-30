У Міноборони не можуть чітко відповісти, коли з’явиться автоматична відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків

Громадяни вимушені їхати до ТЦК з пакунками документів, аби попросити про відстрочку, яка за законодавством вже могла б оформлюватися в автоматичному режимі шляхом взаємодії між реєстрами.

«Бігати повинні дані, а не люди». Так неодноразово заявляли у команді Міноборони з цифровізації.

Втім, незважаючи на те, що зі вступу в силу закону про посилення мобілізації минуло більше двох місяців, бігати все ще повинні люди.

«Цифрова команда міністерства вже активно працює над цією послугою. Сподіваємося, скоро зможемо повідомити терміни запуску» - так відповідає Міноборони на численні запити осіб, коли буде передбачена «автоматична» відстрочка для тих, кого закон і так звільняє від призову під час мобілізації – осіб з інвалідністю, осіб, які здійснюють догляд за родичами з інвалідністю, студентів, багатодітних батьків .

Разом з тим, законодавство, зокрема постанова №560, передбачає, що відстрочка від призову може оформлятися за допомогою Реєстру «Оберіг» на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Тобто, як визначає закон про Реєстр «Оберіг», державні органи передають відповідні дані про особу, які у них вже наявні в реєстрах і базах даних, і додатково особа не має їхати до ТЦК з пакунками документів.

Зокрема стаття 14 Закону №1951-VII про Єдиний державний реєстр «Оберіг» передбачає, що Пенсійний фонд передає в електронному вигляді до Реєстру військовозобов’язаних відомості про встановлення, зміну групи інвалідності. Аналогічно ці дані повинно передавати до «Оберіг» Міністерство соціальної політики. Раніше ми писали, Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» буде отримувати дані про осіб від Пенсійного фонду в автоматичному режимі.

Втім, судячи з відповідей Міноборони, прогнозувати запуск цього «сервісу» з автоматичної відстрочки на конкретну дату там поки не можуть.

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