Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

У Міноборони не можуть чітко відповісти, коли з’явиться автоматична відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків

07:45, 30 липня 2024
Громадяни вимушені їхати до ТЦК з пакунками документів, аби попросити про відстрочку, яка за законодавством вже могла б оформлюватися в автоматичному режимі шляхом взаємодії між реєстрами.
У Міноборони не можуть чітко відповісти, коли з’явиться автоматична відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

«Бігати повинні дані, а не люди». Так неодноразово заявляли у команді Міноборони з цифровізації.

Втім, незважаючи на те, що зі вступу в силу закону про посилення мобілізації минуло більше двох місяців, бігати все ще повинні люди.

«Цифрова команда міністерства вже активно працює над цією послугою. Сподіваємося, скоро зможемо повідомити терміни запуску» - так відповідає Міноборони на численні запити осіб, коли буде передбачена «автоматична» відстрочка для тих, кого закон і так звільняє від призову під час мобілізації – осіб з інвалідністю, осіб, які здійснюють догляд за родичами з інвалідністю, студентів, багатодітних батьків .

Разом з тим, законодавство, зокрема постанова №560, передбачає, що відстрочка від призову може оформлятися за допомогою Реєстру «Оберіг» на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів або баз даних, які підтверджують, що військовозобов’язаний має право на відстрочку з підстав, визначених статтею 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Тобто, як визначає закон про Реєстр «Оберіг», державні органи передають відповідні дані про особу, які у них вже наявні в реєстрах і базах даних, і додатково особа не має їхати до ТЦК з пакунками документів.

Зокрема стаття 14 Закону №1951-VII про Єдиний державний реєстр «Оберіг» передбачає, що Пенсійний фонд передає в електронному вигляді до Реєстру військовозобов’язаних відомості про встановлення, зміну групи інвалідності. Аналогічно ці дані повинно передавати до «Оберіг» Міністерство соціальної політики. Раніше ми писали, Реєстр військовозобов’язаних «Оберіг» буде отримувати дані про осіб від Пенсійного фонду в автоматичному режимі.

Втім, судячи з відповідей Міноборони, прогнозувати запуск цього «сервісу» з автоматичної відстрочки на конкретну дату там поки не можуть.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Межі дискреції ВККС у конкурсній процедурі добору на посаду судді не можуть бути неосяжними – позиція Верховного Суду

ВККС визнала порушенням відкриття кандидатом на сайті парламенту рішення КСУ під час іспиту в межах добору – Верховний Суд частково задовольнив позов проти ВККС.

Підприємців можуть розділити на нові категорії

Підприємців можуть розділити на самозайнятих, платформнозайнятих осіб та сімейні бізнеси.

У Міноборони не можуть чітко відповісти, коли з’явиться автоматична відстрочка від мобілізації для осіб з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків

Громадяни вимушені їхати до ТЦК з пакунками документів, аби попросити про відстрочку, яка за законодавством вже могла б оформлюватися в автоматичному режимі шляхом взаємодії між реєстрами.

Список слідчих суддів ВАКС з 1 грудня і до 2026 року: рішення зборів суддів Антикорупційного суду

Кількість слідчих суддів ВАКС наприкінці року становитиме 10, деякі судді добровільно переобралися слідчими суддями.

Спецпредставник США з відновлення України Пенні Пріцкер полишає посаду

Пенні Пріцкер раніше зазначала про необхідність застосування до України принципу «гроші в обмін на реформи».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вікторія Павлічек
    Вікторія Павлічек
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Стародубцев
    Олександр Стародубцев
    заступник керівника апарату Національного агентства з питань запобігання корупції