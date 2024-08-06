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У Верховній Раді пропонують прибрати бюрократію при оформлення відстрочки на підставі догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи

11:19, 6 серпня 2024
За словами автора проекту, його прийняття дозволить особам з інвалідністю без зайвих бюрократичних перепон та корупційних ризиків реалізувати право на постійний догляд.
У Верховній Раді пропонують прибрати бюрократію при оформлення відстрочки на підставі догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи
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Усунути корупційні ризики та прибрати зайву бюрократію в частині оформлення відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на підставі догляду за особою з інвалідністю І чи ІІ групи. Таку мету декларує автор законопроекту 11461 про внесення змін до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», народний депутат Георгій Мазурашу, який зареєстрував його 2 серпня. За його словами, прийняття законопроекту дозволить а цим особам з інвалідністю – без зайвих бюрократичних перепон та корупційних ризиків реалізувати право на постійний догляд.

Так, наразі особи з інвалідністю І чи ІІ групи, у тому числі, які не можуть самостійно пересуватися стикаються з вимогою оформлення низки документів, які передбачив Кабмін у постанові 560 про Порядок призову на військову службу. На думку автора проекту, ці вимоги не відповідають тим, що закладалися при прийнятті закону про посилення мобілізації.

«Наприклад, в п. 61 Порядку потрібно розмежувати в окремі абзаци різні підстави для відстрочки; п. 9 та 14 ч.1 ст.23 – постійний догляд за рідними, довідка або акт. Вилучити з п. 61 та додатків 5 і 8 вимогу взагалі оформлювати та доказувати здійснення догляду (постійного догляду) шляхом надання Довідки про компенсацію за здійснення постійного догляду або Акту встановлення факту здійснення догляду (ПД), чи інших документів.

Вилучити вимогу до доглядальників за родичами першого ступеню споріднення «надати документи, що підтверджують неможливість здійснення догляду іншим працездатним членом сім'ї, який зобов'язаний здійснювати догляд».

Збільшити строк дії відстрочки, оскільки збір, подання та обробка документів на продовження відстрочки кожні 3 місяці створює зайве перевантаження на органи місцевого самоврядування і ті ж ТЦК та СП» - пояснює депутат.

За його словами, він з колегами-народними депутатами неодноразово звертались до КМУ з проханням внести відповідні зміни до підзаконних актів, аби усунути зайві перепони, які часто унеможливлюють для осіб з інвалідністю реалізацію права на постійний догляд. Втім, наразі зміни не внесені.

Отже, пропонується встановити, що достатньо, щоб сама особа з інвалідністю письмово підтвердила, що серед членів сім’ї немає осіб, які готові за взаємної згоди доглядати за нею, і щоб особа, яка претендує на відстрочку за цією нормою, письмово підтвердила готовність доглядати за цією особою з інвалідністю.

«Ця законодавча ініціатива, як і інші, не претендує на юридичну досконалість. Але суть, думаю, зрозуміла» - підсумував автор.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», суд зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву про надання відстрочки чоловіку, який виховує дитину з інвалідністю.

Також ми писали, що у Міноборони поки не відповіли, коли з’явиться процедура надання автоматичної відстрочки від мобілізації для осіб з інвалідністю, студентів та багатодітних батьків на зразок тієї процедури, яка запроваджена для бронювання держслужбовців і працівників підприємств. 

Автор: Наталя Мамченко 

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