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У Держдепі повідомили, як отримання Україною F-16 вплинуло на позицію США щодо ударів по рф

11:16, 6 серпня 2024
У США пояснили, чи змінилась у них позиція щодо ударів вглиб росії після прибуття в Україну винищувачів F-16.
У Держдепі повідомили, як отримання Україною F-16 вплинуло на позицію США щодо ударів по рф
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Речник Держдепартаменту США Метью Міллер повідомив, що наявність в України винищувачів F-16 не змінює позицію США щодо ударів вглиб росії. Про це він сказав на брифінгу 5 серпня.

«Моя відповідь не змінилася, а саме: ми продовжуємо дивитись на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби. І це процес, який відбувається із самого початку і до сьогодні», – заявив речник.

Міллер додав, що США можуть змінити рішення залежно від ситуації на полі бою.

Щодо можливості країн НАТО збивати російські ракети над Україною речник Держдепу відповів, що це «рішення, яке мають прийняти члени НАТО колективно».

Раніше ми писали, що після F-16 Україна працює над отриманням далекобійної зброї для винищувачів.

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