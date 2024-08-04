У День Повітряних Сил Зеленський підтвердив, що винищувачі F-16 вже в Україні

Зеленський: Літаки F-16 вже в Україні та виконують завдання.

Джерело фото: nv.ua

Президент України Володимир Зеленський у День Повітряних Сил України повідомив, що винищувачі F-16 вже прибули до країни та виконують певні завдання. Деталі про те, які саме завдання виконують ці літаки, Зеленський не розголосив, зазначивши, що наразі кількість літаків та пілотів все ще є недостатньою.

«Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків – Данія, Нідерланди, Сполучені Штати, – і всі наші партнери – ми цінуємо вашу підтримку!», – заявив Зеленський.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що Україна вже отримала першу партію винищувачів F-16.

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