В День Воздушных Сил Зеленский подтвердил, что истребители F-16 уже в Украине

Зеленский: Самолеты F-16 уже в Украине и выполняют задачи.

Президент Украины Владимир Зеленский в День Воздушных Сил Украины сообщил, что истребители F-16 уже прибыли в страну и выполняют определенные задачи. Детали о том, какие именно задачи выполняют эти самолеты, Зеленский не разгласил, отметив, что сейчас количество самолетов и пилотов все еще недостаточно.

«Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно осваивают эти самолеты и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот результат. Я благодарю всех партнеров, которые действительно действенно помогают с F-16, и первые государства, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолетов - Дания, Нидерланды, Соединенные Штаты, - и все наши партнеры - мы ценим вашу поддержку!», - заявил Зеленский.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис сообщил, что Украина уже получила первую партию истребителей F-16.

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